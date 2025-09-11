Польща та Латвія закрили повітряний простір поблизу кордонів на тлі провокацій РФ

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху. Таких же обмежень, тільки на кордоні з Білоруссю та РФ, ввела Латвія.

Польща та Латвія частково закрили повітряний простір: що сталося

За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129.

Згідно з графіками, що були представлені PANSA, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.

У нічний час діятиме повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

Обмеження впроваджується з метою забезпечення державної безпеки. Поширити

Латвія з 11 вересня також закриває повітряний простір над східним кордоном із Росією та Білоруссю за рекомендацією збройних сил після оцінки ризиків

Зазначено, що польоти заборонять щонайменше на тиждень. Повітряний простір закриють до висоти 6 тис метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону Латвії.

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що атака дронів РФ на Польщу 10 вересня "є явним порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія повинна діяти відповідно".

Хоча зараз немає прямої загрози Латвії, необхідні превентивні заходи… Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО — це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників.

За словами очільника міноборони Латвії, такий крок дозволить, зокрема, розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій дронів і протидії їм, а також — розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.