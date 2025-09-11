Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ

граница
Read in English
Читати українською
Источник:  LSM

В восточной части Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной было введено ограничение воздушного движения. Такие же ограничения, только на границе с Беларусью и РФ, ввела Латвия.

Главные тезисы

  • Польша и Латвия ввели ограничения на воздушное движение на границах с Беларусью и Россией после провокаций РФ.
  • Ограничения касаются гражданских беспилотных летательных аппаратов в зоне EP R129 из соображений безопасности.
  • Латвия закрыла воздушное пространство над восточной границей с Россией и Белоруссией после атаки дронов на Польшу.

Польша и Латвия частично закрыли воздушное пространство: что произошло

По запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября по 9 декабря 2025 года в восточной части Польши будет внедрено ограничение воздушного движения в зоне EP R129.

Согласно графикам, представленным PANSA, зона EP R129 затрагивает границу с Беларусью и Украиной по всей ее протяженности.

В ночное время будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военной авиации. Также вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Ограничение осуществляется с целью обеспечения государственной безопасности.

Латвия с 11 сентября также закрывает воздушное пространство над восточной границей с Россией и Белоруссией по рекомендации вооруженных сил после оценки рисков

Отмечено, что полеты запретят минимум на неделю. Воздушное пространство закроют до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы Латвии.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что атака дронов РФ на Польшу 10 сентября "является явным нарушением воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответственно".

Хотя сейчас нет прямой угрозы Латвии, необходимы превентивные меры… Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — сигнал тревоги, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с использованием беспилотников.

По словам главы минобороны Латвии, такой шаг позволит, в частности, расширить возможности испытаний систем акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирование действий дронов и противодействия им, а также развернуть и подготовить дополнительные мобильные боевые подразделения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Подарок Путину. Польша не будет финансировать Starlink для Украины — подробности скандала
Starlink
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша планирует расширить временную защиту для украинских беженцев — что известно
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша задействует статью 4 Договора о НАТО после атаки РФ
Туск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?