Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ

В восточной части Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной было введено ограничение воздушного движения. Такие же ограничения, только на границе с Беларусью и РФ, ввела Латвия.
Главные тезисы
- Польша и Латвия ввели ограничения на воздушное движение на границах с Беларусью и Россией после провокаций РФ.
- Ограничения касаются гражданских беспилотных летательных аппаратов в зоне EP R129 из соображений безопасности.
- Латвия закрыла воздушное пространство над восточной границей с Россией и Белоруссией после атаки дронов на Польшу.
Польша и Латвия частично закрыли воздушное пространство: что произошло
По запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября по 9 декабря 2025 года в восточной части Польши будет внедрено ограничение воздушного движения в зоне EP R129.
Согласно графикам, представленным PANSA, зона EP R129 затрагивает границу с Беларусью и Украиной по всей ее протяженности.
В ночное время будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военной авиации. Также вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Латвия с 11 сентября также закрывает воздушное пространство над восточной границей с Россией и Белоруссией по рекомендации вооруженных сил после оценки рисков
Отмечено, что полеты запретят минимум на неделю. Воздушное пространство закроют до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы Латвии.
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что атака дронов РФ на Польшу 10 сентября "является явным нарушением воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответственно".
Хотя сейчас нет прямой угрозы Латвии, необходимы превентивные меры… Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — сигнал тревоги, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с использованием беспилотников.
По словам главы минобороны Латвии, такой шаг позволит, в частности, расширить возможности испытаний систем акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирование действий дронов и противодействия им, а также развернуть и подготовить дополнительные мобильные боевые подразделения.
