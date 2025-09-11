Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ

В восточной части Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной было введено ограничение воздушного движения. Такие же ограничения, только на границе с Беларусью и РФ, ввела Латвия.

Польша и Латвия частично закрыли воздушное пространство: что произошло

По запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября по 9 декабря 2025 года в восточной части Польши будет внедрено ограничение воздушного движения в зоне EP R129.

Согласно графикам, представленным PANSA, зона EP R129 затрагивает границу с Беларусью и Украиной по всей ее протяженности.

В ночное время будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военной авиации. Также вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Ограничение осуществляется с целью обеспечения государственной безопасности. Поделиться

Латвия с 11 сентября также закрывает воздушное пространство над восточной границей с Россией и Белоруссией по рекомендации вооруженных сил после оценки рисков

Отмечено, что полеты запретят минимум на неделю. Воздушное пространство закроют до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы Латвии.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что атака дронов РФ на Польшу 10 сентября "является явным нарушением воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответственно".

Хотя сейчас нет прямой угрозы Латвии, необходимы превентивные меры… Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — сигнал тревоги, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с использованием беспилотников.

По словам главы минобороны Латвии, такой шаг позволит, в частности, расширить возможности испытаний систем акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирование действий дронов и противодействия им, а также развернуть и подготовить дополнительные мобильные боевые подразделения.