Польша планирует расширить временную защиту для украинских беженцев — что известно

Министерство внутренних дел Польши во вторник опубликовало проект закона, который ужесточает правила предоставления социальной помощи иностранцам, а также расширяет временную защиту для украинских беженцев.

В Польше расширят защиту для украинцев

В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал предыдущую поправку, которая предусматривала продолжение защиты для украинцев. Он утверждал, что детские выплаты должны предоставляться только работающим в Польше.

Целью нового законопроекта является совместить требование ЕС о продолжении временной защиты с более строгими гарантиями относительно доступа к социальной помощи.

Согласно плану, иностранцы из-за пределов Европейского Союза будут получать помощь на детей, известную как «800 плюс», только в том случае, если заявитель активен на рынке труда, а дети посещают школу в Польше.

Польское МВД отметило, что правила будут применяться только к тому родителю, который подает заявку, а не к статусу занятости второго родителя. В заявлении добавлено, что помощь не должна являться единственным источником дохода, поскольку иностранцы, легально проживающие в Польше, должны иметь средства для самообеспечения.

Законопроект также охватывает помощь в начале обучения в школе, известной как «Хороший старт». Для иностранцев право на его получение будет зависеть от работы или медицинского страхования.

Кроме того, Польское учреждение социального страхования (ZUS) будет ежемесячно проверять через базу данных Пограничной службы, законно ли проживают получатели помощи в стране. Поделиться

Законопроект предусматривает и другие меры. Он сделает обязательным личную явку при подаче заявки на получение национального идентификационного номера PESEL, за исключением детей, рожденных в Польше, чтобы подтвердить, что заявители действительно проживают в стране.

Он также предусматривает более жесткие проверки документов о проживании, включая использование отпечатков пальцев для идентификации.

Другая глава законопроекта реализует решение Совета Европейского Союза от июня 2024 года, которое продолжает временную защиту украинских беженцев, до 4 марта 2026 года. Это продлит легальность их пребывания в Польше, доступ к рынку труда до октября 2025 года. Оно также продлевает срок действия разрешений на проживание, виз и удостоверяющих личность документов для украинцев, сохраняя при этом некоторые чрезвычайные меры военного времени.

Проект предлагает сохранить налоговые льготы для граждан Украины до конца 2026 года. К ним относятся льготы на гуманитарную помощь и освобождение от налога на доходы по определенным пожертвованиям и льготам. В то же время, в нем изложены правила для предотвращения злоупотреблений, такие как более строгие основания для отмены временных разрешений на жительство в случае обнаружения поддельных документов или фиктивных браков.

Представитель министерства Каролина Галецкая сообщила польскому информационному агентству PAP, что правительство должно рассмотреть предложение до конца сентября.