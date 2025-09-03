Польша планирует расширить временную защиту для украинских беженцев — что известно

Министерство внутренних дел Польши во вторник опубликовало проект закона, который ужесточает правила предоставления социальной помощи иностранцам, а также расширяет временную защиту для украинских беженцев.
Главные тезисы
- Польша готовится расширить временную защиту для украинских беженцев, сочетая требования ЕС и строгие гарантии социальной помощи.
- Новый законопроект ужесточает правила предоставления помощи только активным украинским беженцам с детьми, посещающими школу в Польше.
- Сотрудничество с ЕС позволит иностранцам получать социальную помощь, но только при условии активности на рынке труда и учебы детей.
В Польше расширят защиту для украинцев
В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал предыдущую поправку, которая предусматривала продолжение защиты для украинцев. Он утверждал, что детские выплаты должны предоставляться только работающим в Польше.
Целью нового законопроекта является совместить требование ЕС о продолжении временной защиты с более строгими гарантиями относительно доступа к социальной помощи.
Согласно плану, иностранцы из-за пределов Европейского Союза будут получать помощь на детей, известную как «800 плюс», только в том случае, если заявитель активен на рынке труда, а дети посещают школу в Польше.
Польское МВД отметило, что правила будут применяться только к тому родителю, который подает заявку, а не к статусу занятости второго родителя. В заявлении добавлено, что помощь не должна являться единственным источником дохода, поскольку иностранцы, легально проживающие в Польше, должны иметь средства для самообеспечения.
Законопроект также охватывает помощь в начале обучения в школе, известной как «Хороший старт». Для иностранцев право на его получение будет зависеть от работы или медицинского страхования.
Законопроект предусматривает и другие меры. Он сделает обязательным личную явку при подаче заявки на получение национального идентификационного номера PESEL, за исключением детей, рожденных в Польше, чтобы подтвердить, что заявители действительно проживают в стране.
Он также предусматривает более жесткие проверки документов о проживании, включая использование отпечатков пальцев для идентификации.
Другая глава законопроекта реализует решение Совета Европейского Союза от июня 2024 года, которое продолжает временную защиту украинских беженцев, до 4 марта 2026 года. Это продлит легальность их пребывания в Польше, доступ к рынку труда до октября 2025 года. Оно также продлевает срок действия разрешений на проживание, виз и удостоверяющих личность документов для украинцев, сохраняя при этом некоторые чрезвычайные меры военного времени.
Проект предлагает сохранить налоговые льготы для граждан Украины до конца 2026 года. К ним относятся льготы на гуманитарную помощь и освобождение от налога на доходы по определенным пожертвованиям и льготам. В то же время, в нем изложены правила для предотвращения злоупотреблений, такие как более строгие основания для отмены временных разрешений на жительство в случае обнаружения поддельных документов или фиктивных браков.
Представитель министерства Каролина Галецкая сообщила польскому информационному агентству PAP, что правительство должно рассмотреть предложение до конца сентября.
