Польща планує розширити тимчасовий захист для українських біженців — що відомо

Міністерство внутрішніх справ Польщі у вівторок опублікувало проєкт закону, який посилює правила надання соціальної допомоги іноземцям, а також розширює тимчасовий захист для українських біженців.

У Польщі розширять захист для українців

Наприкінці серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню поправку, яка передбачала продовження захисту для українців. Він стверджував, що дитячі виплати повинні надаватися лише тим, хто працює в Польщі.

Новий законопроєкт має на меті поєднати вимогу ЄС про продовження тимчасового захисту з більш суворими гарантіями щодо доступу до соціальної допомоги.

Згідно з планом, іноземці з-поза меж Європейського Союзу отримуватимуть допомогу на дітей, відому як «800 плюс», лише в тому випадку, якщо заявник є активним на ринку праці, а діти відвідують школу в Польщі.

Польське МВС зазначило, що правила застосовуватимуться лише до того з батьків, хто подає заявку, а не до статусу зайнятості другого з батьків. У заяві додано, що допомога не повинна бути єдиним джерелом доходу, оскільки іноземці, які легально проживають у Польщі, повинні мати засоби для самозабезпечення.

Законопроєкт також охоплює допомогу на початок навчання в школі, відому як «Добрий старт». Для іноземців право на її отримання залежатиме від наявності роботи або медичного страхування.

Крім того, Польська установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме через базу даних Прикордонної служби, чи законно проживають отримувачі допомоги в країні.

Законопроєкт передбачає й інші заходи. Він зробить обов'язковою особисту явку при поданні заявки на отримання національного ідентифікаційного номера PESEL, за винятком дітей, народжених у Польщі, щоб підтвердити, що заявники дійсно проживають у країні.

Він також передбачає більш суворі перевірки документів про проживання, включаючи використання відбитків пальців для ідентифікації.

Інший розділ законопроєкту реалізує рішення Ради Європейського Союзу від червня 2024 року, яке продовжує тимчасовий захист українських біженців, до 4 березня 2026 року. Це продовжить легальність їхнього перебування в Польщі, доступ до ринку праці до жовтня 2025 року. Воно також продовжує термін дії дозволів на проживання, віз та документів, що посвідчують особу, для українців, зберігаючи при цьому деякі надзвичайні заходи воєнного часу.

Проєкт також пропонує зберегти податкові пільги для громадян України до кінця 2026 року. До них належать пільги на гуманітарну допомогу та звільнення від податку на доходи з певних пожертв і пільг. Водночас у ньому викладено правила для запобігання зловживанням, такі як більш суворі підстави для скасування тимчасових дозволів на проживання у разі виявлення підроблених документів або фіктивних шлюбів.

Речниця міністерства Кароліна Галецька повідомила польському інформаційному агентству PAP, що уряд має розглянути пропозицію до кінця вересня.