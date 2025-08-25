Навроцький ветував закон щодо продовження підтримки українських біженців у Польщі — що далі
Навроцький ветував закон щодо продовження підтримки українських біженців у Польщі — що далі

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Головні тези:

  • Президент Польщі відклав підписання закону щодо підтримки українських біженців через зміни в суспільних настроях та фінансовій сфері.
  • Навроцький вважає, що допомогу мають отримувати лише українці, які відповідно працюють та інтегруються в польське суспільство.
  • Українці, які втікають від війни, можуть отримувати тимчасовий захист у Польщі до 2026 року згідно нової редакції закону.

Чи продовжуватиме Польща допомогу українським біженцям

Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.

Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі.

Кароль Навроцьий

Кароль Навроцьий

Президент Польщі

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді, — цитує також пояснення Навроцького Interia.

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону.

Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції 25 серпня наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.

Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", — додав він.

Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.

Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність.

Що відомо про ситуацію в Польщі

