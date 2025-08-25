Навроцький ветував закон щодо продовження підтримки українських біженців у Польщі — що далі

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Чи продовжуватиме Польща допомогу українським біженцям

Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.

Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі. Кароль Навроцьий Президент Польщі

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді, — цитує також пояснення Навроцького Interia. Поширити

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону.

Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції 25 серпня наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.

Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", — додав він.

Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.