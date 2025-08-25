Навроцький ветував закон щодо продовження підтримки українських біженців у Польщі — що далі

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.
Головні тези:
- Президент Польщі відклав підписання закону щодо підтримки українських біженців через зміни в суспільних настроях та фінансовій сфері.
- Навроцький вважає, що допомогу мають отримувати лише українці, які відповідно працюють та інтегруються в польське суспільство.
- Українці, які втікають від війни, можуть отримувати тимчасовий захист у Польщі до 2026 року згідно нової редакції закону.
Чи продовжуватиме Польща допомогу українським біженцям
Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.
Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.
Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.
Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону.
Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції 25 серпня наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.
Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", — додав він.
Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.
