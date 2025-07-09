Польща запланувала будівництво трьох оборонних заводів — вироблятимуть боєприпаси

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до штаб-квартири Польської зброярської групи (PGZ) оголосив про будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів.
Головні тези:
- Польща планує будувати три збройні заводи для виробництва боєприпасів.
- Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що безпека поляків пов'язана з польською промисловістю та суверенітетом у виробництві боєприпасів.
- Польща прагне досягти повного суверенітету у постачанні та виробництві боєприпасів, розглядаючи це як абсолютний пріоритет для уряду.
Польща побудує три оборонні заводи
Косіняк-Камиш акцентував, що безпека поляків залежить від польської промисловості, саме тому країна має досягти повного суверенітету у постачанні і виробництві, зокрема, боєприпасів.
Він підкреслив, що виробництво боєприпасів для польського уряду є абсолютним пріоритетом.
Ми досягли ситуації, коли ми виробляємо 250 мільйонів одиниць малокаліберних боєприпасів на рік. Чверть мільярда одиниць — це вп'ятеро більше, ніж ще кілька місяців тому.
Він також відзначив, що влада прагне "побудувати три заводи боєприпасів у межах Польської зброярської групи".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-