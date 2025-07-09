Польща запланувала будівництво трьох оборонних заводів — вироблятимуть боєприпаси
Категорія
Світ
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Польща запланувала будівництво трьох оборонних заводів — вироблятимуть боєприпаси

снаряди
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Джерело:  RMF FM

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до штаб-квартири Польської зброярської групи (PGZ) оголосив про будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів.

Головні тези:

  • Польща планує будувати три збройні заводи для виробництва боєприпасів.
  • Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що безпека поляків пов'язана з польською промисловістю та суверенітетом у виробництві боєприпасів.
  • Польща прагне досягти повного суверенітету у постачанні та виробництві боєприпасів, розглядаючи це як абсолютний пріоритет для уряду.

Польща побудує три оборонні заводи

Косіняк-Камиш акцентував, що безпека поляків залежить від польської промисловості, саме тому країна має досягти повного суверенітету у постачанні і виробництві, зокрема, боєприпасів.

Він підкреслив, що виробництво боєприпасів для польського уряду є абсолютним пріоритетом.

Ми досягли ситуації, коли ми виробляємо 250 мільйонів одиниць малокаліберних боєприпасів на рік. Чверть мільярда одиниць — це вп'ятеро більше, ніж ще кілька місяців тому.

Він також відзначив, що влада прагне "побудувати три заводи боєприпасів у межах Польської зброярської групи".

До речі, наприкінці червня польський сейм ухвалив законопроєкт про вихід із Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виготовлення, накопичення та передачу протипіхотних мін.

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