Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы
Категория
Мир
Дата публикации

Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы

снаряды
Read in English
Читати українською
Источник:  RMF FM

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в штаб-квартиру Польской оружейной группы (PGZ) объявил о строительстве трех заводов по производству боеприпасов.

Главные тезисы

  • Министр обороны Польши объявил о строительстве трех заводов для производства боеприпасов, считая это абсолютным приоритетом для правительства.
  • Польша стремится достичь полного суверенитета в производстве и поставке боеприпасов, для обеспечения безопасности своих граждан.

Польша построит три оборонных завода

Косиняк-Камыш акцентировал, что безопасность поляков зависит от польской промышленности, поэтому страна должна достичь полного суверенитета в поставке и производстве, в частности, боеприпасов.

Он подчеркнул, что производство боеприпасов для польского правительства является абсолютным приоритетом.

Мы достигли ситуации, когда мы производим 250 миллионов единиц малокалиберных боеприпасов в год. Четверть миллиарда единиц — это в пять раз больше, чем еще несколько месяцев назад.

Он также отметил, что власти стремятся "построить три завода боеприпасов в рамках Польской оружейной группы".

Кстати, в конце июня польский сейм принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша заминирует границы с Россией и Беларусью — что известно
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша готовит 47-й пакет помощи Украине — в чем его особенность
снаряды
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Польша расставила все точки над "i"
Польша не изменила своего решения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?