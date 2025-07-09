Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в штаб-квартиру Польской оружейной группы (PGZ) объявил о строительстве трех заводов по производству боеприпасов.

Польша построит три оборонных завода

Косиняк-Камыш акцентировал, что безопасность поляков зависит от польской промышленности, поэтому страна должна достичь полного суверенитета в поставке и производстве, в частности, боеприпасов.

Он подчеркнул, что производство боеприпасов для польского правительства является абсолютным приоритетом.

Мы достигли ситуации, когда мы производим 250 миллионов единиц малокалиберных боеприпасов в год. Четверть миллиарда единиц — это в пять раз больше, чем еще несколько месяцев назад.

Он также отметил, что власти стремятся "построить три завода боеприпасов в рамках Польской оружейной группы".