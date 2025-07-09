Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в штаб-квартиру Польской оружейной группы (PGZ) объявил о строительстве трех заводов по производству боеприпасов.
Главные тезисы
- Министр обороны Польши объявил о строительстве трех заводов для производства боеприпасов, считая это абсолютным приоритетом для правительства.
- Польша стремится достичь полного суверенитета в производстве и поставке боеприпасов, для обеспечения безопасности своих граждан.
Польша построит три оборонных завода
Косиняк-Камыш акцентировал, что безопасность поляков зависит от польской промышленности, поэтому страна должна достичь полного суверенитета в поставке и производстве, в частности, боеприпасов.
Он подчеркнул, что производство боеприпасов для польского правительства является абсолютным приоритетом.
Мы достигли ситуации, когда мы производим 250 миллионов единиц малокалиберных боеприпасов в год. Четверть миллиарда единиц — это в пять раз больше, чем еще несколько месяцев назад.
Он также отметил, что власти стремятся "построить три завода боеприпасов в рамках Польской оружейной группы".
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