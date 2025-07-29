Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна

Генеральна директорка групи CSL Лаури Головач повідомила журналістам, що багато компаній в Польщі зазнають збитків через відсутність українського зерна.
Головні тези:
- У Польщі загострилася проблема порожніх перевалочних терміналів.
- Ситуація в країні вимагає уваги влади та швидких дій.
Що відомо про ситуацію в Польщі
Як зазначає Лаура Головач, вкрай важливо розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг.
За її словами, наразі термінали в Польщі, найімовірніше, порожні, що стає причиною чималих експлуатаційних витрат, пише Rynek Infrastruktury.
На тлі ситуації, що склалася загострилися проблема звільнень працівників.
Що важливо розуміти, у Німеччині та Румунії є велика кількість українського зерна.
Це є яскравим доказом того, що деякі країни можуть обробляти перевезення сировини і при цьому не допускають її розподілу на своїх внутрішніх ринках.
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