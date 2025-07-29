Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна

Що відомо про ситуацію в Польщі
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Джерело:  online.ua

 Генеральна директорка групи CSL Лаури Головач повідомила журналістам, що багато компаній в Польщі зазнають збитків через відсутність українського зерна. 

Головні тези:

  • У Польщі загострилася проблема порожніх перевалочних терміналів.
  • Ситуація в країні вимагає уваги влади та швидких дій.

Що відомо про ситуацію в Польщі

Як зазначає Лаура Головач, вкрай важливо розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг.

Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки, — зізналася генеральна директорка групи CSL.

За її словами, наразі термінали в Польщі, найімовірніше, порожні, що стає причиною чималих експлуатаційних витрат, пише Rynek Infrastruktury.

На тлі ситуації, що склалася загострилися проблема звільнень працівників.

Що важливо розуміти, у Німеччині та Румунії є велика кількість українського зерна.

Це є яскравим доказом того, що деякі країни можуть обробляти перевезення сировини і при цьому не допускають її розподілу на своїх внутрішніх ринках.

На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують — поскаржилися представники польського бізнесу.

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