Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна

Генеральна директорка групи CSL Лаури Головач повідомила журналістам, що багато компаній в Польщі зазнають збитків через відсутність українського зерна.

Що відомо про ситуацію в Польщі

Як зазначає Лаура Головач, вкрай важливо розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг.

Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки, — зізналася генеральна директорка групи CSL. Поширити

За її словами, наразі термінали в Польщі, найімовірніше, порожні, що стає причиною чималих експлуатаційних витрат, пише Rynek Infrastruktury.

На тлі ситуації, що склалася загострилися проблема звільнень працівників.

Що важливо розуміти, у Німеччині та Румунії є велика кількість українського зерна.

Це є яскравим доказом того, що деякі країни можуть обробляти перевезення сировини і при цьому не допускають її розподілу на своїх внутрішніх ринках.