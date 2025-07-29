Польша столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки украинского зерна

Генеральный директор группы CSL Лауры Головач сообщила журналистам, что многие компании в Польше терпят убытки из-за отсутствия украинского зерна.
Главные тезисы
- В Польше обострилась проблема пустых перевалочных терминалов.
- Ситуация в стране требует внимания властей и быстрых действий.
Что известно о ситуации в Польше
Как отмечает Лаура Головач, крайне важно различать две вещи: разрешение на транзит, а значит прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в обращение.
По ее словам, терминалы в Польше, скорее всего, пусты, что становится причиной немалых эксплуатационных расходов, пишет Rynek Infrastruktury.
На фоне сложившейся ситуации обострились проблема увольнений работников.
Что важно понимать, в Германии и Румынии большое количество украинского зерна.
Это яркое доказательство того, что некоторые страны могут обрабатывать перевозку сырья и при этом не допускают его распределения на своих внутренних рынках.
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