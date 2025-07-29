Польша столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки украинского зерна
Категория
Экономика
Дата публикации

Польша столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки украинского зерна

Что известно о ситуации в Польше
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Генеральный директор группы CSL Лауры Головач сообщила журналистам, что многие компании в Польше терпят убытки из-за отсутствия украинского зерна.

Главные тезисы

  • В Польше обострилась проблема пустых перевалочных терминалов.
  • Ситуация в стране требует внимания властей и быстрых действий.

Что известно о ситуации в Польше

Как отмечает Лаура Головач, крайне важно различать две вещи: разрешение на транзит, а значит прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в обращение.

Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше болезненно для нашей экономики, — призналась генеральный директор группы CSL.

По ее словам, терминалы в Польше, скорее всего, пусты, что становится причиной немалых эксплуатационных расходов, пишет Rynek Infrastruktury.

На фоне сложившейся ситуации обострились проблема увольнений работников.

Что важно понимать, в Германии и Румынии большое количество украинского зерна.

Это яркое доказательство того, что некоторые страны могут обрабатывать перевозку сырья и при этом не допускают его распределения на своих внутренних рынках.

К сожалению, в Польше этой ситуацией пренебрегают — пожаловались представители польского бизнеса.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Разрежем на куски". Польша решила судьбу российского танкера
Польша решила, что будет делать с танкером "Хатанга"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы
снаряды
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев
Польша стала на сторону украинского народа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?