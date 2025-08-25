Навроцкий ветировал закон о продолжении поддержки украинских беженцев в Польше — что дальше

Продолжит ли Польша помощь украинским беженцам

Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественного настроения существенно изменилась.

Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) "800+" должны получать только украинцы, которые принимают вызов работать в Польше. Кароль Наврочий Президент Польши

Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, заветованная Навроцким, также предусматривает продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, бегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

Я считаю, что мы должны добиться здесь определенной социальной справедливости. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде, — цитирует объяснение Навроцкого Interia. Поделиться

В то же время, он добавил, что предложил свой проект закона по этому вопросу.

Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона.

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что это решение не направлено против находящихся в Польше украинцев.

Он подчеркнул, что изменений не должны бояться легально работающие, уплачивающие налоги или имеющие собственный бизнес. "Однако была группа, которая не проявляла этого интереса", — добавил он.

Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков.