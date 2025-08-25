Навроцкий ветировал закон о продолжении поддержки украинских беженцев в Польше — что дальше
Навроцкий ветировал закон о продолжении поддержки украинских беженцев в Польше — что дальше

Навроцкий
Read in English
Читати українською

Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон, касающийся помощи убегающим украинцам от войны.

Главные тезисы

  • Президент Польши внес вето на закон о помощи украинским беженцам из-за изменений в общественных настроениях и финансовой сфере.
  • Новая редакция закона предусматривает продление временной защиты для граждан Украины, бегущих от войны, до 2026 года.

Продолжит ли Польша помощь украинским беженцам

Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественного настроения существенно изменилась.

Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) "800+" должны получать только украинцы, которые принимают вызов работать в Польше.

Кароль Наврочий

Кароль Наврочий

Президент Польши

Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, заветованная Навроцким, также предусматривает продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, бегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

Я считаю, что мы должны добиться здесь определенной социальной справедливости. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде, — цитирует объяснение Навроцкого Interia.

В то же время, он добавил, что предложил свой проект закона по этому вопросу.

Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона.

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что это решение не направлено против находящихся в Польше украинцев.

Он подчеркнул, что изменений не должны бояться легально работающие, уплачивающие налоги или имеющие собственный бизнес. "Однако была группа, которая не проявляла этого интереса", — добавил он.

Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков.

Именно поляки являются хозяевами в своей стране, и именно поляки должны иметь самые большие привилегии, а не любую другую национальность.

