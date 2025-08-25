Навроцкий ветировал закон о продолжении поддержки украинских беженцев в Польше — что дальше

Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон, касающийся помощи убегающим украинцам от войны.
Главные тезисы
- Президент Польши внес вето на закон о помощи украинским беженцам из-за изменений в общественных настроениях и финансовой сфере.
- Новая редакция закона предусматривает продление временной защиты для граждан Украины, бегущих от войны, до 2026 года.
Продолжит ли Польша помощь украинским беженцам
Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественного настроения существенно изменилась.
Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, заветованная Навроцким, также предусматривает продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, бегающим от войны, до 4 марта 2026 года.
В то же время, он добавил, что предложил свой проект закона по этому вопросу.
Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона.
Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что это решение не направлено против находящихся в Польше украинцев.
Он подчеркнул, что изменений не должны бояться легально работающие, уплачивающие налоги или имеющие собственный бизнес. "Однако была группа, которая не проявляла этого интереса", — добавил он.
Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-