Польша задействует статью 4 Договора о НАТО после атаки РФ

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что его страна обращается к союзникам по НАТО. Главная цель – проведение консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.
Главные тезисы
- Туск указал, что активация статьи 4 – только начало и ожидает большей поддержки в ходе консультаций.
- Ситуация требует повышенного внимания со стороны международного сообщества.
Польша будет совещаться с членами НАТО
Как отмечает Polsat News, статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что члены проводят совместные консультации.
Это происходит только в том случае, если существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.
Он также четко дал понять, статья 4 — это только начало.
Как оказалось, официальная Варшава рассчитывает на гораздо большую поддержку в ходе консультаций.
По его словам, нет оснований утверждать, что Польша оказались в состоянии войны.
Он также подтвердил, что нарушившие воздушное пространство его страны российские беспилотники впервые прилетели непосредственно с территории Беларуси.
