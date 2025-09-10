Польша задействует статью 4 Договора о НАТО после атаки РФ

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что его страна обращается к союзникам по НАТО. Главная цель – проведение консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Польша будет совещаться с членами НАТО

Как отмечает Polsat News, статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что члены проводят совместные консультации.

Это происходит только в том случае, если существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Он также четко дал понять, статья 4 — это только начало.

Как оказалось, официальная Варшава рассчитывает на гораздо большую поддержку в ходе консультаций.

Это конфронтация, которую Россия объявила свободному миру, — подчеркнул Туск. Поделиться

По его словам, нет оснований утверждать, что Польша оказались в состоянии войны.

Но нет сомнений, что эта провокация несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие, — предупредил премьер-министр Польши. Поделиться

Он также подтвердил, что нарушившие воздушное пространство его страны российские беспилотники впервые прилетели непосредственно с территории Беларуси.