Вооруженные силы Польши подтвердили акт агрессии со стороны России

Как сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши, воздушное пространство их страны ночью 10 сентября было нарушено именно российскими беспилотниками. На фоне последних событий командование назвало это актом злости со стороны РФ.
Главные тезисы
- Польские вооруженные силы сбили часть российских дронов над своей территорией.
- Часть аэропортов в стране временно приостановила свою работу.
Вооруженные силы Польши отреагировали на российскую атаку
Кроме того, указано, что польские военные сразу же начали оборонные процедуры.
Так, с помощью радиолокации были отслежены несколько российских объектов.
Некоторые из них, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС приказал немедленно нейтрализовать.
Как сообщили в оперативном командовании ВС Польши, они продолжают внимательно мониторить текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".
Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины официально предупредили о вероятном вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши.
На этом фоне Польша объявила о прекращении работы ряда аэропортов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-