Вооруженные силы Польши подтвердили акт агрессии со стороны России
Категория
Мир
Дата публикации

Вооруженные силы Польши подтвердили акт агрессии со стороны России

Вооруженные силы Польши отреагировали на российскую атаку
Читати українською
Источник:  online.ua

Как сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши, воздушное пространство их страны ночью 10 сентября было нарушено именно российскими беспилотниками. На фоне последних событий командование назвало это актом злости со стороны РФ.

Главные тезисы

  • Польские вооруженные силы сбили часть российских дронов над своей территорией.
  • Часть аэропортов в стране временно приостановила свою работу.

Вооруженные силы Польши отреагировали на российскую атаку

В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан, — сказано в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Кроме того, указано, что польские военные сразу же начали оборонные процедуры.

Так, с помощью радиолокации были отслежены несколько российских объектов.

Некоторые из них, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС приказал немедленно нейтрализовать.

Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов, — сказано в сообщении.

Как сообщили в оперативном командовании ВС Польши, они продолжают внимательно мониторить текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины официально предупредили о вероятном вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши.

На этом фоне Польша объявила о прекращении работы ряда аэропортов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев
Польша стала на сторону украинского народа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки украинского зерна
Что известно о ситуации в Польше
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша планирует расширить временную защиту для украинских беженцев — что известно
Польша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?