Вооруженные силы Польши подтвердили акт агрессии со стороны России

Как сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши, воздушное пространство их страны ночью 10 сентября было нарушено именно российскими беспилотниками. На фоне последних событий командование назвало это актом злости со стороны РФ.

Вооруженные силы Польши отреагировали на российскую атаку

В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан, — сказано в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши. Поделиться

Кроме того, указано, что польские военные сразу же начали оборонные процедуры.

Так, с помощью радиолокации были отслежены несколько российских объектов.

Некоторые из них, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС приказал немедленно нейтрализовать.

Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов, — сказано в сообщении. Поделиться

Как сообщили в оперативном командовании ВС Польши, они продолжают внимательно мониторить текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины официально предупредили о вероятном вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши.

На этом фоне Польша объявила о прекращении работы ряда аэропортов.