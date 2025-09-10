Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії

Як повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі, повітряний простір їхньої країни вночі 10 вересня порушили саме російські безпілотники. На тлі останніх подій командування назвало це актом агресії з боку РФ.
Головні тези:
- Польські збройні сили збили частину російських дронів над своєю територією.
- Частина аеропортів у країні тимчасово припинила свою роботу.
Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку
Окрім того, наголошується, що польські військові одразу розпочали оборонні процедури.
Так, за допомогою радіолокації були відстежені кілька російський об'єктів.
Деякі з них, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС наказав негайно нейтралізувати.
Як повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, вони продовжують уважно моніторити поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".
Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України офіційно попередили про ймовірне вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.
На цьому тлі Польща оголосила про припинення роботи низки аеропортів.
