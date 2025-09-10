Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії

Як повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі, повітряний простір їхньої країни вночі 10 вересня порушили саме російські безпілотники. На тлі останніх подій командування назвало це актом агресії з боку РФ.

Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку

Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян, — йдеться в заяві Оперативного командування Збройних Сил Польщі. Поширити

Окрім того, наголошується, що польські військові одразу розпочали оборонні процедури.

Так, за допомогою радіолокації були відстежені кілька російський об'єктів.

Деякі з них, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС наказав негайно нейтралізувати.

Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів, — сказано в заяві. Поширити

Як повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, вони продовжують уважно моніторити поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України офіційно попередили про ймовірне вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.

На цьому тлі Польща оголосила про припинення роботи низки аеропортів.