Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії

Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку
Джерело:  online.ua

Як повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі, повітряний простір їхньої країни вночі 10 вересня порушили саме російські безпілотники. На тлі останніх подій командування назвало це актом агресії з боку РФ.

Головні тези:

  • Польські збройні сили збили частину російських дронів над своєю територією.
  • Частина аеропортів у країні тимчасово припинила свою роботу.

Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку

Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян, — йдеться в заяві Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Окрім того, наголошується, що польські військові одразу розпочали оборонні процедури.

Так, за допомогою радіолокації були відстежені кілька російський об'єктів.

Деякі з них, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС наказав негайно нейтралізувати.

Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів, — сказано в заяві.

Як повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, вони продовжують уважно моніторити поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України офіційно попередили про ймовірне вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.

На цьому тлі Польща оголосила про припинення роботи низки аеропортів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це найгірше". Як Польща просила Зеленського відреагувати на протести українців
Сікорський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна
Що відомо про ситуацію в Польщі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща планує розширити тимчасовий захист для українських біженців — що відомо
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?