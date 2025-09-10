Зеленский отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу
Зеленский отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу

Владимир Зеленский
Зеленский призвал мир не игнорировать провокации России
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в течение ночи 9-10 сентября Россия совершила новую массированную атаку на Украину. На этот раз враг использовал около 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под удары попали 15 наших областей. На этом фоне Зеленский также прокомментировал атаку российских дронов на Польшу.

  • Зеленский выразил обеспокоенность после атаки российских дронов на Польшу.
  • Он призвал мир не игнорировать провокации России и вводить новые мощные санкции.

Глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка всегда испытывает пределы возможного.

Более того, она остается на новом уровне эскалации, если не встречает мощного ответа.

Сегодня был еще один эскалационный шаг — российско-иранские «шахеды» действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один «шахед», что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, нацеленных в направлении Польши. Крайне опасный прецедент для Европы.

По словам главы государства, будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий.

Зеленский напомнил о том, что Россия всегда должна ощутить последствия своих действий.

Украинский лидер возмущен, что слишком долго длится санкционная пауза.

По убеждению президента, отсрочка ограничений по России и ее подельникам означает лишь увеличение жестокости ударов.

Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает.

