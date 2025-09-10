Зеленский отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в течение ночи 9-10 сентября Россия совершила новую массированную атаку на Украину. На этот раз враг использовал около 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под удары попали 15 наших областей. На этом фоне Зеленский также прокомментировал атаку российских дронов на Польшу.

Зеленский призвал мир не игнорировать провокации России

Глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка всегда испытывает пределы возможного.

Более того, она остается на новом уровне эскалации, если не встречает мощного ответа.

Сегодня был еще один эскалационный шаг — российско-иранские «шахеды» действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один «шахед», что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, нацеленных в направлении Польши. Крайне опасный прецедент для Европы. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий.

Зеленский напомнил о том, что Россия всегда должна ощутить последствия своих действий.

Украинский лидер возмущен, что слишком долго длится санкционная пауза.

По убеждению президента, отсрочка ограничений по России и ее подельникам означает лишь увеличение жестокости ударов.