Зеленский отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в течение ночи 9-10 сентября Россия совершила новую массированную атаку на Украину. На этот раз враг использовал около 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под удары попали 15 наших областей. На этом фоне Зеленский также прокомментировал атаку российских дронов на Польшу.
Главные тезисы
- Зеленский выразил обеспокоенность после атаки российских дронов на Польшу.
- Он призвал мир не игнорировать провокации России и вводить новые мощные санкции.
Зеленский призвал мир не игнорировать провокации России
Глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка всегда испытывает пределы возможного.
Более того, она остается на новом уровне эскалации, если не встречает мощного ответа.
По словам главы государства, будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий.
Зеленский напомнил о том, что Россия всегда должна ощутить последствия своих действий.
Украинский лидер возмущен, что слишком долго длится санкционная пауза.
По убеждению президента, отсрочка ограничений по России и ее подельникам означает лишь увеличение жестокости ударов.
