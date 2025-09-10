РФ атаковала Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области — есть погибший и раненые

В течение ночи 9-10 сентября российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. Согласно последним данным, есть погибший и раненые в Житомирской области.
Главные тезисы
- Известно о по меньшей мере трое пострадавших в Хмельницкой области.
- В воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет.
Последствия массированной атаки РФ на Украину 9-10 сентября
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского комбинированного удара по Житомирщине.
Об этом сообщил глава области Виталий Бунечко:
Он также уточнил, что было повреждено несколько гражданских предприятий и частные дома.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
В Киеве и области в течение ночи раздавались мощные взрывы — силы ПВО пытались сбить российские ракеты и дроны.
Местные власти призвали население оставаться в укрытиях. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
В Винницкой области известно об одном пострадавшем гражданском.
В этот раз враг нацелил ракеты и дроны на объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
Согласно последним данным, в области повреждено около 30 жилых домов.
Всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет.
Также сообщается, что на Хмельнитчине россияне разрушили швейную фабрику, ранены среди гражданского населения.
Также зафиксированы попадания в складские помещения производственных мощностей. На месте работают экстренные службы.
