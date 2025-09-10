РФ атаковала Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области — есть погибший и раненые
РФ атаковала Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области — есть погибший и раненые

ДСНС Украины
Последствия массированной атаки РФ на Украину 9-10 сентября
В течение ночи 9-10 сентября российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. Согласно последним данным, есть погибший и раненые в Житомирской области.

Главные тезисы

  • Известно о по меньшей мере трое пострадавших в Хмельницкой области.
  • В воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет.

Последствия массированной атаки РФ на Украину 9-10 сентября

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского комбинированного удара по Житомирщине.

Об этом сообщил глава области Виталий Бунечко:

Во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения.

Он также уточнил, что было повреждено несколько гражданских предприятий и частные дома.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

В Киеве и области в течение ночи раздавались мощные взрывы — силы ПВО пытались сбить российские ракеты и дроны.

Местные власти призвали население оставаться в укрытиях. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

В Винницкой области известно об одном пострадавшем гражданском.

В этот раз враг нацелил ракеты и дроны на объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

Согласно последним данным, в области повреждено около 30 жилых домов.

Всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет.

Также сообщается, что на Хмельнитчине россияне разрушили швейную фабрику, ранены среди гражданского населения.

В результате российской атаки на Хмельнитчину травмировались три человека, — заявили в Волочисском горсовете.

Также зафиксированы попадания в складские помещения производственных мощностей. На месте работают экстренные службы.

