РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені
РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені

Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня
Протягом ночі 9-10 вересня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, є загиблий та поранені у Житомирській області.

Головні тези:

  • Відомо про щонайменше троє постраждалих у Хмельницькій області.
  •  У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.

Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару по Житомирщині.

Про це повідомив очільник області Віталій Бунечко:

Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Він також уточнив, що були пошкоджені кілька цивільних підприємств та приватні будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

У Києві та області протягом ночі лунали потужні вибухи — сили ППО намагалися збити російські ракети та дрони.

Місцева влада закликала населення залишатися в укриттях. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

На Вінниччині відомо про одного постраждалого цивільного.

Цього разу ворог націлив ракети та дрони на об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

Згідно з останніми даними, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.

Також повідомляється, що на Хмельниччині росіяни зруйнували швейну фабрику, є поранені серед цивільного населення.

Внаслідок російської атаки на Хмельниччину травмувалися троє людей, — заявили у Волочиській міськраді.

Також зафіксовані влучання у складські приміщення виробничих потужностей. На місці працюють екстрені служби.

