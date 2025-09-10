РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені

Протягом ночі 9-10 вересня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, є загиблий та поранені у Житомирській області.
Головні тези:
- Відомо про щонайменше троє постраждалих у Хмельницькій області.
- У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.
Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару по Житомирщині.
Про це повідомив очільник області Віталій Бунечко:
Він також уточнив, що були пошкоджені кілька цивільних підприємств та приватні будинки.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
У Києві та області протягом ночі лунали потужні вибухи — сили ППО намагалися збити російські ракети та дрони.
Місцева влада закликала населення залишатися в укриттях. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.
На Вінниччині відомо про одного постраждалого цивільного.
Цього разу ворог націлив ракети та дрони на об’єкти цивільної промислової інфраструктури.
Згідно з останніми даними, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків.
Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.
Також повідомляється, що на Хмельниччині росіяни зруйнували швейну фабрику, є поранені серед цивільного населення.
Також зафіксовані влучання у складські приміщення виробничих потужностей. На місці працюють екстрені служби.
