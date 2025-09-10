РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені

Протягом ночі 9-10 вересня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, є загиблий та поранені у Житомирській області.

Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару по Житомирщині.

Про це повідомив очільник області Віталій Бунечко:

Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Поширити

Він також уточнив, що були пошкоджені кілька цивільних підприємств та приватні будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

У Києві та області протягом ночі лунали потужні вибухи — сили ППО намагалися збити російські ракети та дрони.

Місцева влада закликала населення залишатися в укриттях. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

На Вінниччині відомо про одного постраждалого цивільного.

Цього разу ворог націлив ракети та дрони на об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

Згідно з останніми даними, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.

Також повідомляється, що на Хмельниччині росіяни зруйнували швейну фабрику, є поранені серед цивільного населення.

Внаслідок російської атаки на Хмельниччину травмувалися троє людей, — заявили у Волочиській міськраді. Поширити

Також зафіксовані влучання у складські приміщення виробничих потужностей. На місці працюють екстрені служби.