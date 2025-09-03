"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію

Оглядач видання The Washington Post Марк Тіссен нагадує про те, що 15 серпня перша леді США Меланія Трамп написала зворушливого листа російському диктатору Володимиру Путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від розпочатої ним повномасштабної війни проти України. Однак глава Кремля демонстративно начхав на це прохання дружини президента США, таким чином принизивши як її, так і самого Трампа.

Путін демонструє зневагу до Трампа та його оточення

Меланія спробувала нагадати російському диктатору про те, що кожна дитина мріє про любов та безпеку.

Пане Путін, ви можете одноосібно повернути їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії — ви послужите всьому людству. Меланія Трамп Перша леді США

Уже 28 серпня Путін "відповів" на цього листа — він наказав завдати масованого удару по Києву, унаслідок якого загинуло 25 мирних мешканців міста, зокрема 4 дітей (!), а також було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Як зазначив оглядач Марк Тіссен, ця атака була своєрідним актом приниження Дональда Трампа та його дружини Меланії, які закликали диктатора зупинитися.

Удар Путіна минулого тижня був не таким, як раніше — він, мабуть, був покликаний послати сигнал Трампу і європейським лідерам, які зібралися в Білому домі, що він сумнівається в їхній рішучості, — припускає експерт.

Він наголошує, що Путін відповів на дипломатію Трампа і зворушливий лист його дружини ляпасом — варварською атакою на Київ.