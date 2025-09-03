"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію

Оглядач видання The Washington Post Марк Тіссен нагадує про те, що 15 серпня перша леді США Меланія Трамп написала зворушливого листа російському диктатору Володимиру Путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від розпочатої ним повномасштабної війни проти України. Однак глава Кремля демонстративно начхав на це прохання дружини президента США, таким чином принизивши як її, так і самого Трампа.
Головні тези:
- Путін продовжував вбивати українських дітей, попри заклики Меланії зупинитися.
- Дональд Трамп повинен врешті поставити диктатора на місце.
Путін демонструє зневагу до Трампа та його оточення
Меланія спробувала нагадати російському диктатору про те, що кожна дитина мріє про любов та безпеку.
Уже 28 серпня Путін "відповів" на цього листа — він наказав завдати масованого удару по Києву, унаслідок якого загинуло 25 мирних мешканців міста, зокрема 4 дітей (!), а також було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.
Як зазначив оглядач Марк Тіссен, ця атака була своєрідним актом приниження Дональда Трампа та його дружини Меланії, які закликали диктатора зупинитися.
Він наголошує, що Путін відповів на дипломатію Трампа і зворушливий лист його дружини ляпасом — варварською атакою на Київ.
