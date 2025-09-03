"Це серйозна справа". Трамп уперше відреагував на чутки про свою смерть

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що здивований чутками про власну смерть, які протягом останніх днів активно ширилися соціальними мережами. Він не може пояснити, звідки вони взагалі взялися.
Головні тези:
- Трамп нагадав про свою активність на вихідних та відсутність підтвердження чуток про стан його здоров'я.
- Він наголосив, що медіа втрачають довіру людей через подібні новини.
Трамп обурений після серії чуток про його смерть
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи бачив він у вихідні повідомлення про свою смерть, і той відповів "ні".
Попри це, Трамп визнав, що чув якісь чутки про свій стан здоров’я:
Американський лідер нагадав, що протягом вказаного періоду він дав довге інтерв’ю, був учасником "численних шоу" і публікував пости в Truth Social.
Президент США вкотре назвав це "фейковими новинами" і зауважив, що це вказує на те, чому "ЗМІ мають так мало довіри".
