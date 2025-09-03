"Це серйозна справа". Трамп уперше відреагував на чутки про свою смерть

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що здивований чутками про власну смерть, які протягом останніх днів активно ширилися соціальними мережами. Він не може пояснити, звідки вони взагалі взялися.

Трамп обурений після серії чуток про його смерть

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи бачив він у вихідні повідомлення про свою смерть, і той відповів "ні".

Попри це, Трамп визнав, що чув якісь чутки про свій стан здоров’я:

Я чув, це якась нісенітниця. Але минулого тижня я провів безліч пресконференцій. Всі вони пройшли успішно, все пройшло дуже добре, ніби все йде дуже добре, а потім я два дні нічого не робив, і вони сказали: "З ним має бути щось не так". Дональд Трамп Президент США

Американський лідер нагадав, що протягом вказаного періоду він дав довге інтерв’ю, був учасником "численних шоу" і публікував пости в Truth Social.

Я був дуже активний у вихідні...Я не чув про це. Це досить серйозна справа, — наголосив Дональд Трамп. Поширити

Президент США вкотре назвав це "фейковими новинами" і зауважив, що це вказує на те, чому "ЗМІ мають так мало довіри".