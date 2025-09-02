"Погана новина". Генсек НАТО визнав проблему в переговорах щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Погана новина". Генсек НАТО визнав проблему в переговорах щодо України

Рютте
Джерело:  The Guardian

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, дипломатичні зусилля союзників Києва наразі сконцентровані одразу на двох напрямках: організації зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, а також гарантіях безпеки для України. Однак він також додав, що є проблеми на цьому шляху.

Головні тези:

  • Необхідна сильна українська армія та потужні гарантії безпеки для справедливого миру.
  • Вкрай важливою є єдина позиція партнерів Києва у цих питаннях.

Рютте розповів про роботу союзників України

На переконання генсека НАТО, президент США Дональд Трамп все-таки зміг вивести ситуацію з переговорами з глухого кута.

Марк Рютте також нагадав, що будь-який тривалий мир вимагає не тільки сильнішої української армії, але й потужних гарантій безпеки від друзів та союзників Києва.

Погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на початковому етапі всього цього.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

За його словами, найбільше уваги союзників України зосереджено одразу на двох напрямках:

  1. організації зустрічі Зеленського і Путіна,

  2. досягненню згоди між європейцями і США щодо довгострокових гарантій безпеки, які б запобігли новому вторгненню Росії в Україну.

Марк Рютте також додав: масштабна робота триває, щоб, коли Київ вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, він мав непохитну підтримку.

Таким чином було забезпечено, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди, яка буде укладена, і ніколи більше не загрожуватиме українській території після укладення угоди, — підсумував генсек НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського й Путіна. РФ вигадала причину зриву перемовин
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Стубб повідомив хороші новини
Союзники України змогли досягти прогресу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії пояснила підозрілі маневри армії РФ
Міноборони Британії
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?