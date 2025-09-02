"Погана новина". Генсек НАТО визнав проблему в переговорах щодо України

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, дипломатичні зусилля союзників Києва наразі сконцентровані одразу на двох напрямках: організації зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, а також гарантіях безпеки для України. Однак він також додав, що є проблеми на цьому шляху.

Рютте розповів про роботу союзників України

На переконання генсека НАТО, президент США Дональд Трамп все-таки зміг вивести ситуацію з переговорами з глухого кута.

Марк Рютте також нагадав, що будь-який тривалий мир вимагає не тільки сильнішої української армії, але й потужних гарантій безпеки від друзів та союзників Києва.

Погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на початковому етапі всього цього. Марк Рютте Генсек НАТО

За його словами, найбільше уваги союзників України зосереджено одразу на двох напрямках:

організації зустрічі Зеленського і Путіна, досягненню згоди між європейцями і США щодо довгострокових гарантій безпеки, які б запобігли новому вторгненню Росії в Україну.

Марк Рютте також додав: масштабна робота триває, щоб, коли Київ вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, він мав непохитну підтримку.