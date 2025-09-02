"Погана новина". Генсек НАТО визнав проблему в переговорах щодо України

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, дипломатичні зусилля союзників Києва наразі сконцентровані одразу на двох напрямках: організації зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, а також гарантіях безпеки для України. Однак він також додав, що є проблеми на цьому шляху.
Головні тези:
- Необхідна сильна українська армія та потужні гарантії безпеки для справедливого миру.
- Вкрай важливою є єдина позиція партнерів Києва у цих питаннях.
Рютте розповів про роботу союзників України
На переконання генсека НАТО, президент США Дональд Трамп все-таки зміг вивести ситуацію з переговорами з глухого кута.
Марк Рютте також нагадав, що будь-який тривалий мир вимагає не тільки сильнішої української армії, але й потужних гарантій безпеки від друзів та союзників Києва.
За його словами, найбільше уваги союзників України зосереджено одразу на двох напрямках:
організації зустрічі Зеленського і Путіна,
досягненню згоди між європейцями і США щодо довгострокових гарантій безпеки, які б запобігли новому вторгненню Росії в Україну.
Марк Рютте також додав: масштабна робота триває, щоб, коли Київ вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, він мав непохитну підтримку.
