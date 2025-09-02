Розвідка Британії пояснила підозрілі маневри армії РФ

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські загарбники зменшили військову активність на Харківщині та Сумщині через передислокацію сил. На цьому тлі армія РФ посилює тиск на Серебрянський ліс, щоб просунутися далі на сході України.
Головні тези:
- Розвідники заявляють про успішний контрнаступ ЗСУ на захід від Куп'янська.
- Одна з головних цілей росіян наразі — Ямпіль.
Чого далі очікувати від армії РФ
Згідно з даними британських розвідників, з Харківської та Сумської областей російські сухопутні війська передислокували частину своїх сил в інші райони фронту.
Міноборони Британії вже дійшло висновку, що це може бути ще одна спроба посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області.
Не можна ігнорувати той факт, що протягом останніх двох днів воїни ЗСУ змогли успішно здійснити контрнаступ на захід від Куп'янська.
На переконання британських розвідників, солдати РФ використовують ліс як своєрідне укриття від ударних дронів ЗСУ.
Окрім того, наголошується, що ключова мета армії РФ — Ямпіль, який розташований приблизно за 10 км на захід від їхнього поточного положення.
