Розвідка Британії пояснила підозрілі маневри армії РФ

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські загарбники зменшили військову активність на Харківщині та Сумщині через передислокацію сил. На цьому тлі армія РФ посилює тиск на Серебрянський ліс, щоб просунутися далі на сході України.

Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними британських розвідників, з Харківської та Сумської областей російські сухопутні війська передислокували частину своїх сил в інші райони фронту.

Міноборони Британії вже дійшло висновку, що це може бути ще одна спроба посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області.

Не можна ігнорувати той факт, що протягом останніх двох днів воїни ЗСУ змогли успішно здійснити контрнаступ на захід від Куп'янська.

Протягом останніх десяти днів у північній частині Донецької області російські війська просунулися вперед і ведуть бої за Серебрянський ліс. Російські війська зміцнили свої позиції вздовж річки Сіверський Донець. Поширити

На переконання британських розвідників, солдати РФ використовують ліс як своєрідне укриття від ударних дронів ЗСУ.