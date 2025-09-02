Разведка Британии объяснила подозрительные маневры армии РФ

Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские захватчики снизили военную активность на Харьковщине и Сумщине из-за передислокации сил. На этом фоне армия РФ ужесточает давление на Серебрянский лес, чтобы продвинуться дальше на востоке Украины.
Главные тезисы
- Разведчики заявляют об успешном контрнаступлении ВСУ к западу от Купянска.
- Одна из главных целей россиян сейчас - Ямполь.
Чего дальше ждать от армии РФ
Согласно данным британских разведчиков, из Харьковской и Сумской областей российские сухопутные войска передислоцировали часть своих сил в другие районы фронта.
Минобороны Британии уже пришло к выводу, что это может быть еще одной попыткой усилить давление на приоритетные направления, в частности, в Донецкой области.
Нельзя игнорировать тот факт, что в течение последних двух дней воины ВСУ смогли успешно совершить контрнаступление западнее Купянска.
По мнению британских разведчиков, солдаты РФ используют лес как своеобразное укрытие от ударных дронов ВСУ.
Кроме того, указано, что ключевая цель армии РФ — Ямполь, расположенный примерно в 10 км к западу от их текущего положения.
