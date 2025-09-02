Разведка Британии объяснила подозрительные маневры армии РФ

Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские захватчики снизили военную активность на Харьковщине и Сумщине из-за передислокации сил. На этом фоне армия РФ ужесточает давление на Серебрянский лес, чтобы продвинуться дальше на востоке Украины.

Чего дальше ждать от армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, из Харьковской и Сумской областей российские сухопутные войска передислоцировали часть своих сил в другие районы фронта.

Минобороны Британии уже пришло к выводу, что это может быть еще одной попыткой усилить давление на приоритетные направления, в частности, в Донецкой области.

Нельзя игнорировать тот факт, что в течение последних двух дней воины ВСУ смогли успешно совершить контрнаступление западнее Купянска.

В последние десять дней в северной части Донецкой области российские войска продвинулись вперед и ведут бои за Серебрянский лес. Российские войска укрепили свои позиции вдоль реки Северский Донец. Поделиться

По мнению британских разведчиков, солдаты РФ используют лес как своеобразное укрытие от ударных дронов ВСУ.