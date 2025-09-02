Гарантия безопасности для Украины. Стубб сообщил хорошие новости
Гарантия безопасности для Украины. Стубб сообщил хорошие новости

Источник:  Reuters

Лидер Финляндии Александр Стубб официально подтвердил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс. Однако, по его словам, перед тем как такие меры могут быть воплощены в жизнь, важно подписать мирное соглашение между Киевом и Москвой.

  • Работа над гарантиями безопасности происходит в бешеном темпе.
  • Все решения должны быть согласованы с командой Дональда Трампа.

Союзники Украины смогли добиться прогресса

Как отметил президент Финляндии, в вопросе гарантий безопасности для Украины действительно "достигают прогресс".

Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение, — подчеркнул Александр Стубб.

На фоне последних событий лидер Финляндии откровенно признался, что он не является оптимистом в вопросе заключения мирного соглашения или прекращению огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

Он также добавил, что сейчас крайне важно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые фактически будут обеспечивать поддержку этих процессов.

Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, разрабатывающими конкретные планы того, как может выглядеть такая операция.

Что важно понимать, уже 4 сентября запланировано новое заседание "Коалиции решительных" в гибридном формате.

Оно состоится под председательством французского лидера Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.

