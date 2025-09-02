Гарантия безопасности для Украины. Стубб сообщил хорошие новости

Лидер Финляндии Александр Стубб официально подтвердил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс. Однако, по его словам, перед тем как такие меры могут быть воплощены в жизнь, важно подписать мирное соглашение между Киевом и Москвой.
Главные тезисы
- Работа над гарантиями безопасности происходит в бешеном темпе.
- Все решения должны быть согласованы с командой Дональда Трампа.
Союзники Украины смогли добиться прогресса
Как отметил президент Финляндии, в вопросе гарантий безопасности для Украины действительно "достигают прогресс".
На фоне последних событий лидер Финляндии откровенно признался, что он не является оптимистом в вопросе заключения мирного соглашения или прекращению огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.
Он также добавил, что сейчас крайне важно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые фактически будут обеспечивать поддержку этих процессов.
Что важно понимать, уже 4 сентября запланировано новое заседание "Коалиции решительных" в гибридном формате.
Оно состоится под председательством французского лидера Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.
Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-