Украинские военные зачистили Удачное в Донецкой области — видео

Утром 2 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался об успешной зачистке поселка Удачное, которое находится на Покровском направлении.

Украинские воины зачистили еще один поселок

Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установка флага. Покровское направление. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении Генерального штаба ВСУ. Поделиться

Кроме того, Силы обороны Украины показали на видео процесс зачистки населенного пункта от российских захватчиков:

Что важно понимать, начались уже 1287-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

В течение 1 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновения.

За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 204 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, известно, что на Покровском направлении украинские воины успешно остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда.