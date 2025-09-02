Украинские военные зачистили Удачное в Донецкой области — видео

Утром 2 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался об успешной зачистке поселка Удачное, которое находится на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Украинские защитники уже успели установить флаг в освобожденном населенном пункте.
- На Покровском направлении до сих пор идут бои, враг пытается наступать.
Украинские воины зачистили еще один поселок
Кроме того, Силы обороны Украины показали на видео процесс зачистки населенного пункта от российских захватчиков:
Что важно понимать, начались уже 1287-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
В течение 1 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновения.
Кроме того, известно, что на Покровском направлении украинские воины успешно остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда.
