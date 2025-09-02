Трамп выступит с важным заявлением 2 сентября — что известно

Белый дом официально анонсировал важное заявление американского лидера Дональда Трампа. С ним президент США должен выступить уже сегодня — 2 сентября. Это произойдет в 21:00 по Киеву.

Официальное заявление Трампа 2 сентября — к чему готовиться

Как сообщает пресс-служба Белого дома, выступление президента США запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Однако пока не уточняет, о чем именно собирается говорить Дональд Трамп.

Фото: скриншот

Что важно понимать, именно 2 сентября истекает срок ультиматума, который американский лидер дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.

На возможное изменение позиции Трампа уже намекнул глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам последнего, команда президента США на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России.

Он также добавил, что "все варианты остаются на столе", ведь нелегитимный глава Кремля только усиливает террор против Украины: