Трамп выступит с важным заявлением 2 сентября — что известно
Белый дом официально анонсировал важное заявление американского лидера Дональда Трампа. С ним президент США должен выступить уже сегодня — 2 сентября. Это произойдет в 21:00 по Киеву.

Главные тезисы

  • 2 сентября истекает дедлайн, который Трамп определил Путину для подписания мирного соглашения с Украиной.
  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Штаты снова рассмотрят возможность введения санкций против России.

Официальное заявление Трампа 2 сентября — к чему готовиться

Как сообщает пресс-служба Белого дома, выступление президента США запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Однако пока не уточняет, о чем именно собирается говорить Дональд Трамп.

Фото: скриншот

Что важно понимать, именно 2 сентября истекает срок ультиматума, который американский лидер дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.

На возможное изменение позиции Трампа уже намекнул глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам последнего, команда президента США на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России.

Он также добавил, что "все варианты остаются на столе", ведь нелегитимный глава Кремля только усиливает террор против Украины:

Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное тому, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Глава Минфина США

