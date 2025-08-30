Трамп планирует развернуть американские частные армии в Украине — инсайдеры

Анонимные источники The Telegraph сообщили, что президент США Дональд Трамп проводит тайные переговоры с лидерами Европы о возможном привлечении американских частных военных компаний (ПИК) к операциям в Украине. Глава Белого дома хочет, чтобы они строили укрепления, базы и защищали американские интересы в Украине.

Что известно о новом плане Трампа

Как удалось узнать инсайдерам, глава Белого дома предложил такую альтернативу как компромисс после заявления о том, что регулярные войска США не будут размещены в Украине.

Что важно понимать, ЧВК де-факто могут стать "американским ботинком" в Украине. Это действительно может воздержать Путина от нового вторжения.

По замыслу, присутствие ЧВК должно стать сигналом для Кремля: любая атака на них может повлечь за собой ответ США. Европейские чиновники считают, что это может усилить эффект сдерживания и одновременно снизить внутреннюю оппозицию в США против "иностранного вмешательства". Поделиться

Новый план Трампа анализируется в рамках глобальных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В частности, обсуждается:

создание буферной зоны между Украиной и Россией,

развертывание до 30 000 европейских военных,

патрулирование воздушного пространства, чтобы открыть украинские аэропорты,

формирование черноморской оперативной группы под руководством Турции для защиты судоходства.