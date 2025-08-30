Трамп планирует развернуть американские частные армии в Украине — инсайдеры
Трамп планирует развернуть американские частные армии в Украине — инсайдеры

Источник:  The Telegraph

Анонимные источники The Telegraph сообщили, что президент США Дональд Трамп проводит тайные переговоры с лидерами Европы о возможном привлечении американских частных военных компаний (ПИК) к операциям в Украине. Глава Белого дома хочет, чтобы они строили укрепления, базы и защищали американские интересы в Украине.

  • Трамп ищет альтернативные способы, чтобы защитить Украину от новой войны с Россией.
  • Финального решения на этот счет президент США еще не принял.

Что известно о новом плане Трампа

Как удалось узнать инсайдерам, глава Белого дома предложил такую альтернативу как компромисс после заявления о том, что регулярные войска США не будут размещены в Украине.

Что важно понимать, ЧВК де-факто могут стать "американским ботинком" в Украине. Это действительно может воздержать Путина от нового вторжения.

По замыслу, присутствие ЧВК должно стать сигналом для Кремля: любая атака на них может повлечь за собой ответ США. Европейские чиновники считают, что это может усилить эффект сдерживания и одновременно снизить внутреннюю оппозицию в США против "иностранного вмешательства".

Новый план Трампа анализируется в рамках глобальных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В частности, обсуждается:

  • создание буферной зоны между Украиной и Россией,

  • развертывание до 30 000 европейских военных,

  • патрулирование воздушного пространства, чтобы открыть украинские аэропорты,

  • формирование черноморской оперативной группы под руководством Турции для защиты судоходства.

Главная цель — продемонстрировать украинцам, что мы будем воевать с вами, если Россия снова вторгнется, — объяснил один из инсайдеров.

