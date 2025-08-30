Трамп планирует развернуть американские частные армии в Украине — инсайдеры

Анонимные источники The Telegraph сообщили, что президент США Дональд Трамп проводит тайные переговоры с лидерами Европы о возможном привлечении американских частных военных компаний (ПИК) к операциям в Украине. Глава Белого дома хочет, чтобы они строили укрепления, базы и защищали американские интересы в Украине.
Главные тезисы
- Трамп ищет альтернативные способы, чтобы защитить Украину от новой войны с Россией.
- Финального решения на этот счет президент США еще не принял.
Что известно о новом плане Трампа
Как удалось узнать инсайдерам, глава Белого дома предложил такую альтернативу как компромисс после заявления о том, что регулярные войска США не будут размещены в Украине.
Что важно понимать, ЧВК де-факто могут стать "американским ботинком" в Украине. Это действительно может воздержать Путина от нового вторжения.
Новый план Трампа анализируется в рамках глобальных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В частности, обсуждается:
создание буферной зоны между Украиной и Россией,
развертывание до 30 000 европейских военных,
патрулирование воздушного пространства, чтобы открыть украинские аэропорты,
формирование черноморской оперативной группы под руководством Турции для защиты судоходства.
