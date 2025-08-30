Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины обратился к США и ЕС

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на новую массированную атаку России на Украину 30 августа. Он обратил внимание США и Европы на то, что время, отведенное на подготовку встречи глав РФ и Украины, российский диктатор Владимир Путин использовал для ударов по гражданским.

Зеленский ждет от США и ЕС решительных действий

Украинский лидер подтвердил, что Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область.

По состоянию на утро известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и о детях.

Что важно понимать, под удар врага снова попал обычный жилой дом.

Также ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, украинцы видели реакцию мира на предварительные обстрелы.

Однако сейчас, когда страна-агрессорка в очередной раз демонстрирует, что на слова ей наплевать, Украина ждет реальных действий со стороны своих союзников.

Понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов. Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии — это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы — банковские и энергетические, — заявил Зеленский. Поделиться

Президент Украины также напомнил, что эта война не прекратится от политических заявлений — нужны реальные решения.