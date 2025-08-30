Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины обратился к США и ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины обратился к США и ЕС

Владимир Зеленский
Зеленский ждет от США и ЕС решительных действий
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на новую массированную атаку России на Украину 30 августа. Он обратил внимание США и Европы на то, что время, отведенное на подготовку встречи глав РФ и Украины, российский диктатор Владимир Путин использовал для ударов по гражданским.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил необходимость жестких санкций против Москвы и тех, кто финансирует российскую армию.
  • Президент Украины подчеркнул, что политические заявления не остановят войну, нужны реальные решения и действия.

Зеленский ждет от США и ЕС решительных действий

Украинский лидер подтвердил, что Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область.

По состоянию на утро известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и о детях.

Что важно понимать, под удар врага снова попал обычный жилой дом.

Также ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, украинцы видели реакцию мира на предварительные обстрелы.

Однако сейчас, когда страна-агрессорка в очередной раз демонстрирует, что на слова ей наплевать, Украина ждет реальных действий со стороны своих союзников.

Понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов. Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии — это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы — банковские и энергетические, — заявил Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что эта война не прекратится от политических заявлений — нужны реальные решения.

Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира, — добавил глава государства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп принял долгожданное решение касательно ударов по России
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ отчитывается о безумных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС выдвинул России четкое условие для разблокирования ее замороженных активов
ЕС объявил свою четкую позицию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?