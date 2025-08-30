Встреча Зеленского и Путина. Президент Украины обратился к США и ЕС

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на новую массированную атаку России на Украину 30 августа. Он обратил внимание США и Европы на то, что время, отведенное на подготовку встречи глав РФ и Украины, российский диктатор Владимир Путин использовал для ударов по гражданским.
Главные тезисы
- Зеленский отметил необходимость жестких санкций против Москвы и тех, кто финансирует российскую армию.
- Президент Украины подчеркнул, что политические заявления не остановят войну, нужны реальные решения и действия.
Зеленский ждет от США и ЕС решительных действий
Украинский лидер подтвердил, что Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область.
По состоянию на утро известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и о детях.
Что важно понимать, под удар врага снова попал обычный жилой дом.
Как отметил глава государства, украинцы видели реакцию мира на предварительные обстрелы.
Однако сейчас, когда страна-агрессорка в очередной раз демонстрирует, что на слова ей наплевать, Украина ждет реальных действий со стороны своих союзников.
Президент Украины также напомнил, что эта война не прекратится от политических заявлений — нужны реальные решения.
