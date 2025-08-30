Трамп принял долгожданное решение касательно ударов по России

Американский лидер Дональда Трампа решил усилить военную поддержку Украины, в частности обеспечивая возможности для "более глубоких ударов" по территории страны-агрессорки России.

Удары Украины по РФ станут еще мощнее

С заявлением по этому поводу выступил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Он официально подтвердил, что новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину.

Что также важно понимать, Штаты ежемесячно передают ВСУ оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях, — заявил Витакер. Поделиться

По его словам, Трамп также проводит закулисные переговоры с командой Путина и продолжает оказывать экономическое давление на Россию.

Витакер также добавил, что американский лидер знает все карты, которые ему еще осталось разыграть.

Но он также понимает, что ему следует держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо. Мэтью Витакер Посол США при НАТО

Американский дипломат также подтвердил, что Трамп предоставляет Украине "возможности для нанесения более глубоких ударов", чего не было при Байдене.