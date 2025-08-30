Трамп принял долгожданное решение касательно ударов по России
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп принял долгожданное решение касательно ударов по России

Трамп
Читати українською
Источник:  Fox News

Американский лидер Дональда Трампа решил усилить военную поддержку Украины, в частности обеспечивая возможности для "более глубоких ударов" по территории страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже отправлена в Украину.
  • Президент Трамп ведет закулисные переговоры с командой Путина и пытается остановить убийства и атаки на украинские города.

Удары Украины по РФ станут еще мощнее

С заявлением по этому поводу выступил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Он официально подтвердил, что новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину.

Что также важно понимать, Штаты ежемесячно передают ВСУ оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях, — заявил Витакер.

По его словам, Трамп также проводит закулисные переговоры с командой Путина и продолжает оказывать экономическое давление на Россию.

Витакер также добавил, что американский лидер знает все карты, которые ему еще осталось разыграть.

Но он также понимает, что ему следует держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо.

Мэтью Витакер

Мэтью Витакер

Посол США при НАТО

Американский дипломат также подтвердил, что Трамп предоставляет Украине "возможности для нанесения более глубоких ударов", чего не было при Байдене.

Это не война Дональда Трампа, но он стремится остановить убийства и атаки на украинские города, — отметил Витакер.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США мощно отомстили Индии за покупку российской нефти
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В США планируют использовать замороженные активы РФ как рычаг для переговоров
Бессент
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Минфин США разрешил ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения
U.S.Department of a Treasury
бриллианты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?