Трамп принял долгожданное решение касательно ударов по России

Американский лидер Дональда Трампа решил усилить военную поддержку Украины, в частности обеспечивая возможности для "более глубоких ударов" по территории страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже отправлена в Украину.
- Президент Трамп ведет закулисные переговоры с командой Путина и пытается остановить убийства и атаки на украинские города.
Удары Украины по РФ станут еще мощнее
С заявлением по этому поводу выступил посол США при НАТО Мэтью Витакер.
Он официально подтвердил, что новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину.
Что также важно понимать, Штаты ежемесячно передают ВСУ оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.
По его словам, Трамп также проводит закулисные переговоры с командой Путина и продолжает оказывать экономическое давление на Россию.
Витакер также добавил, что американский лидер знает все карты, которые ему еще осталось разыграть.
Американский дипломат также подтвердил, что Трамп предоставляет Украине "возможности для нанесения более глубоких ударов", чего не было при Байдене.
