В США планируют использовать замороженные активы РФ как рычаг для переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что замороженные российские активы необходимо и дальше использовать как рычаг в переговорах с Москвой.
Главные тезисы
- Замороженные российские активы рассматриваются как важный рычаг в переговорах США с РФ
- США не рассматривают конфискацию активов как приоритет, но могут использовать их для восстановления Украины
- Несмотря на призывы США, европейские партнеры пока не выразили готовность к усилению санкций против России
США против конфискации замороженных активов РФ
При этом он не исключил, что часть таких активов или все полностью могут пойти на восстановление Украины.
Министр финансов также добавил, что США необходима более серьезная помощь от европейских партнеров в вопросе санкционного давления на Россию.
По словам Бессента, Европа не выразила желания присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против РФ. Из всех членов G7 готовность к таким мерам выразила только Канада.
Напомним, ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-