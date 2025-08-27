В США планируют использовать замороженные активы РФ как рычаг для переговоров
В США планируют использовать замороженные активы РФ как рычаг для переговоров

Бессент
Источник:  Fox News

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что замороженные российские активы необходимо и дальше использовать как рычаг в переговорах с Москвой.

Главные тезисы

  • Замороженные российские активы рассматриваются как важный рычаг в переговорах США с РФ
  • США не рассматривают конфискацию активов как приоритет, но могут использовать их для восстановления Украины
  • Несмотря на призывы США, европейские партнеры пока не выразили готовность к усилению санкций против России

США против конфискации замороженных активов РФ

Что касается замороженных российских активов: я думаю, это часть переговоров с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным — ред.). Поэтому я не считаю, что мы должны сразу их конфисковать. Это важный рычаг в процессе переговоров, — заявил Бессент.

При этом он не исключил, что часть таких активов или все полностью могут пойти на восстановление Украины.

Министр финансов также добавил, что США необходима более серьезная помощь от европейских партнеров в вопросе санкционного давления на Россию.

По словам Бессента, Европа не выразила желания присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против РФ. Из всех членов G7 готовность к таким мерам выразила только Канада.

США не должны нести это бремя в одиночку. Эта война у них под боком. У них есть прямой интерес завершить ее так же, как у нас. Конечно, только президент Трамп реально добился продвижения в этом вопросе, и американцы не должны нести все тяготы сами. Так что 400 с лишним миллионов людей в ЕС, которые хотят, чтобы это закончилось, тоже должны быть частью решения.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Министр финансов США

Напомним, ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

