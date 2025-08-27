У США планують використати заморожені активи РФ як важіль для перемовин

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що заморожені російські активи необхідно і далі використовувати як важіль у переговорах із Москвою.
Головні тези:
- Заморожені російські активи виступають важливим важелем у переговорах США з РФ.
- Міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що конфіскація активів не є пріоритетом, але вони можуть бути використані для відновлення України.
- США закликають своїх європейських партнерів підтримати санкційний тиск на Росію, проте багато країн поки не виразили готовність до цього.
США проти конфіскації заморожених активів РФ
При цьому він не виключив, що частина таких активів або повністю всі можуть піти на відновлення України.
Міністр фінансів також додав, що США потрібна більш серйозна допомога від європейських партнерів у питанні санкційного тиску на Росію.
За словами Бессента, Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторинних тарифів проти РФ. З усіх членів G7 готовність до таких заходів висловила тільки Канада.
Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Барт де Вевер заявив, що він не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, більша частина яких перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-