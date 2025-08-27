У США планують використати заморожені активи РФ як важіль для перемовин
У США планують використати заморожені активи РФ як важіль для перемовин

Бессент
Джерело:  Fox News

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що заморожені російські активи необхідно і далі використовувати як важіль у переговорах із Москвою.

Головні тези:

  • Заморожені російські активи виступають важливим важелем у переговорах США з РФ.
  • Міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що конфіскація активів не є пріоритетом, але вони можуть бути використані для відновлення України.
  • США закликають своїх європейських партнерів підтримати санкційний тиск на Росію, проте багато країн поки не виразили готовність до цього.

США проти конфіскації заморожених активів РФ

Щодо заморожених російських активів: я думаю, це частина переговорів із президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним — ред.). Тому я не вважаю, що ми повинні відразу їх конфіскувати. Це важливий важіль у процесі переговорів, — заявив Бессент.

При цьому він не виключив, що частина таких активів або повністю всі можуть піти на відновлення України.

Міністр фінансів також додав, що США потрібна більш серйозна допомога від європейських партнерів у питанні санкційного тиску на Росію.

За словами Бессента, Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторинних тарифів проти РФ. З усіх членів G7 готовність до таких заходів висловила тільки Канада.

США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком. У них є прямий інтерес завершити її — так само, як у нас. Звичайно, тільки президент Трамп реально домігся просування в цьому питанні, і американці не повинні нести всі тяготи самі. Тож 400 з гаком мільйонів людей у ЄС, які хочуть, щоб це закінчилося, теж мають бути частиною рішення.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Міністр фінансів США

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Барт де Вевер заявив, що він не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, більша частина яких перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

