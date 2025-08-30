Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії
Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії

Трамп
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональда Трампа вирішив посилити військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів прямує до України.
  • Президент Трамп веде закулісні переговори з командою Путіна та намагається зупинити вбивства та атаки на українські міста.

Удари України по РФ стануть ще потужнішими

З заявою з цього приводу виступив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Він офіційно підтвердив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України.

Що також важливо розуміти, Штати щомісяця передають ЗСУ зброї ще приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників по НАТО.

Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях, — заявив Вітакер.

За його словами, Трамп також проводить закулісні переговори з командою Путіна і продовжує здійснювати економічний тиск на Росію.

Вітакер також додав, що американський лідер знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти.

Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Швидше за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре.

Метью Вітакер

Метью Вітакер

Посол США при НАТО

Американський дипломат також підтвердив, що Трамп надає Україні "можливості для нанесення більш глибоких ударів", чого не було за Байдена.

Це не війна Дональда Трампа, але він прагне зупинити вбивства й атаки на українські міста, — зазначив Вітакер.

