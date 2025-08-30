Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії

Американський лідер Дональда Трампа вирішив посилити військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів прямує до України.
- Президент Трамп веде закулісні переговори з командою Путіна та намагається зупинити вбивства та атаки на українські міста.
Удари України по РФ стануть ще потужнішими
З заявою з цього приводу виступив посол США при НАТО Метью Вітакер.
Він офіційно підтвердив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України.
Що також важливо розуміти, Штати щомісяця передають ЗСУ зброї ще приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників по НАТО.
За його словами, Трамп також проводить закулісні переговори з командою Путіна і продовжує здійснювати економічний тиск на Росію.
Вітакер також додав, що американський лідер знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти.
Американський дипломат також підтвердив, що Трамп надає Україні "можливості для нанесення більш глибоких ударів", чого не було за Байдена.
