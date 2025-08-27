США потужно помстилися Індії за купівлю російської нафти
США потужно помстилися Індії за купівлю російської нафти

Трамп ухвалив жорстке рішення щодо Індії
Джерело:  Bloomberg

Американський лідер Дональд Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб поквитатися з країною за купівлю російської нафти. Таким чином президент США порушив зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі, які тривали десятиліття.

Головні тези:

  • Трамп наважився на тотальний розворот щодо Індії заради допомоги Україні.
  • Нью-Делі досі захищає свої відносини з Росією і називає дії США “несправедливими”.

Трамп ухвалив жорстке рішення щодо Індії

Журналісти звертають увагу на те, що нові мита, які наразі є найвищими в Азії, фактично подвоїли існуюче 25% мито на індійський експорт.

Окрім того, наголошується, що збори загалом охоплять понад 55% товарів, що поставляються до США — найбільшого ринку Індії.

За словами економістів, вони насамперед вдарять по трудомістким галузям, до прикладу текстильній промисловості і ювелірному виробництву.

Ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтичні препарати, звільнені від мита, що на даний момент позбавляє Apple Inc. від необхідності вкладати значні кошти в будівництво нового заводу в Індії.

Експерти звертають увагу на те, що надвисокі мита будуть суттєво знижувати конкурентоспроможність індійського експорту порівняно з такими конкурентами, як Китай і В'єтнам.

Нове жорстке рішення Трампа фактично погіршує відносин між Індією та США.

Це свідчить про повний розворот у стратегії Білого дому, яка протягом багатьох років полягала в залученні Індії як противаги Китаю.

