Індія знову почала купувати російську нафту

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти після нетривалої паузи. Як відомо, перерва відбулася на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Індія та Росія вже уклали угоду щодо постачань нафти на майбутні місяці.
- На цьому наживаються найбагатші індійські родини.
Російська нафта знову надходить до Індії
Згідно з даними інсайдерів, йдеться про низку індійських переробників, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp.
Саме вони протягом останніх кількох діб закупили кілька партій російської нафти марки Urals.
Окрім того, вказано, що вже є домовленості щодо постачань у вересні та жовтні.
Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі флагманської нафти марки Urals на ці місяці під тиском США.
З заявою з цього приводу також виступив глава Мінфіну США Скотт Бессент.
За словами останнього, "найбагатші сім'ї Індії" отримали колосальний прибуток із закупівель московської нафти. Тоді ж він оголосив про плани щодо підвищення мит для Нью-Делі.
