Індія знову почала купувати російську нафту
Економіка
Індія знову почала купувати російську нафту

нафта
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти після нетривалої паузи. Як відомо, перерва відбулася на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Індія та Росія вже уклали угоду щодо постачань нафти на майбутні місяці.
  • На цьому наживаються найбагатші індійські родини.

Російська нафта знову надходить до Індії

Згідно з даними інсайдерів, йдеться про низку індійських переробників, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp.

Саме вони протягом останніх кількох діб закупили кілька партій російської нафти марки Urals.

Окрім того, вказано, що вже є домовленості щодо постачань у вересні та жовтні.

Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі флагманської нафти марки Urals на ці місяці під тиском США.

Наприкінці липня Нью-Делі попросив переробників розробити плани щодо відмови від російської нафти на випадок припинення поставок. Один з чиновників сказав, що ця вказівка була рівносильна плануванню сценаріїв.

З заявою з цього приводу також виступив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

За словами останнього, "найбагатші сім'ї Індії" отримали колосальний прибуток із закупівель московської нафти. Тоді ж він оголосив про плани щодо підвищення мит для Нью-Делі.

