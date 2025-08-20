Индия снова начала покупать российскую нефть

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили закупки российской нефти после непродолжительной паузы. Как известно, перерыв произошел на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Российская нефть снова поступает в Индию

Согласно данным инсайдеров, речь идет о ряде индийских переработчиков, в том числе Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

Именно они за последние несколько суток закупили несколько партий российской нефти марки Urals.

Кроме того, указано, что уже есть договоренности по поставкам в сентябре и октябре.

Журналисты обращают внимание на то, что недавно государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки флагманской нефти марки Urals на эти месяцы под давлением США.

В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков разработать планы по отказу от российской нефти на случай прекращения поставок. Один из чиновников сказал, что это указание было равносильно планированию сценариев. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступил глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам последнего, "самые богатые семьи Индии" получили колоссальную прибыль от закупок московской нефти. Тогда же он объявил о планах повышения пошлин для Нью-Дели.