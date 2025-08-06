"Крайне грустно". Индия отреагировала на новые тарифы Трампа

Индия 6 августа отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, отчего она якобы вынуждена покупать российскую нефть.

Индия оправдывается перед Трампом за российскую нефть

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Индии.

В МИДе написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.

Наш импорт основан на рыночных факторах и производится с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии. Поделиться

Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне печальным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".

Мы вновь заявляем, что эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, предусматривающий дополнительные 25% пошлины против Индии.