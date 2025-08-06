"Крайне грустно". Индия отреагировала на новые тарифы Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

"Крайне грустно". Индия отреагировала на новые тарифы Трампа

нефть
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Источник:  online.ua

Индия 6 августа отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, отчего она якобы вынуждена покупать российскую нефть.

Главные тезисы

  • Индия выразила свое негодование по поводу новых тарифов США, оправдывая покупку российской нефти для обеспечения энергетической безопасности граждан.
  • Министерство иностранных дел Индии заявило, что покупка нефти у России основана на национальных интересах страны и рыночных факторах.

Индия оправдывается перед Трампом за российскую нефть

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Индии.

В МИДе написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.

Наш импорт основан на рыночных факторах и производится с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии.

Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне печальным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".

Мы вновь заявляем, что эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, предусматривающий дополнительные 25% пошлины против Индии.

В указе такой шаг обоснован тем, что Индия покупает у России, которая представляет угрозу национальной безопасности США, нефть.

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