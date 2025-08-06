"Крайне грустно". Индия отреагировала на новые тарифы Трампа

Индия 6 августа отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, отчего она якобы вынуждена покупать российскую нефть.
Главные тезисы
- Индия выразила свое негодование по поводу новых тарифов США, оправдывая покупку российской нефти для обеспечения энергетической безопасности граждан.
- Министерство иностранных дел Индии заявило, что покупка нефти у России основана на национальных интересах страны и рыночных факторах.
Индия оправдывается перед Трампом за российскую нефть
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Индии.
В МИДе написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.
Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне печальным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".
Мы вновь заявляем, что эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, предусматривающий дополнительные 25% пошлины против Индии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-