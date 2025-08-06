Трамп принял дополнительные пошлины на товары из Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии.

США вводят новые пошлины на товары из Индии

В Белом доме заявили, что дополнительные тарифы против Индии введены из-за ее закупки российской нефти.

В ведомстве добавили, что администрация может ввести подобные пошлины и в отношении других стран, импортирующих российскую нефть.

В соответствующем указе приводятся слова Трампа о разрешении чрезвычайной ситуации национального масштаба, описанной в Исполнительном распоряжении 14066.

Я считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации. Дональд Трамп Президент США

Согласно указу, такая ставка пошлин будет применяться к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

Данная мера касается импорта из Индии товаров, имеющих связь с российской нефтью.