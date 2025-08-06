Трамп принял дополнительные пошлины на товары из Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии.
Главные тезисы
- Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии из-за закупки российской нефти через эту страну.
- Эта мера вызвана импортом нефти из России через Индию, что привело к введению дополнительных тарифов со стороны США.
- Новые пошлины могут повлиять на торговые отношения между США и Индией, а также в будущем быть применены к другим странам, сотрудничающим с Россией.
США вводят новые пошлины на товары из Индии
В Белом доме заявили, что дополнительные тарифы против Индии введены из-за ее закупки российской нефти.
В ведомстве добавили, что администрация может ввести подобные пошлины и в отношении других стран, импортирующих российскую нефть.
В соответствующем указе приводятся слова Трампа о разрешении чрезвычайной ситуации национального масштаба, описанной в Исполнительном распоряжении 14066.
Согласно указу, такая ставка пошлин будет применяться к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.
Данная мера касается импорта из Индии товаров, имеющих связь с российской нефтью.
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