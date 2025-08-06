Трамп принял дополнительные пошлины на товары из Индии из-за закупки российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп принял дополнительные пошлины на товары из Индии из-за закупки российской нефти

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии из-за закупки российской нефти через эту страну.
  • Эта мера вызвана импортом нефти из России через Индию, что привело к введению дополнительных тарифов со стороны США.
  • Новые пошлины могут повлиять на торговые отношения между США и Индией, а также в будущем быть применены к другим странам, сотрудничающим с Россией.

США вводят новые пошлины на товары из Индии

В Белом доме заявили, что дополнительные тарифы против Индии введены из-за ее закупки российской нефти.

В ведомстве добавили, что администрация может ввести подобные пошлины и в отношении других стран, импортирующих российскую нефть.

В соответствующем указе приводятся слова Трампа о разрешении чрезвычайной ситуации национального масштаба, описанной в Исполнительном распоряжении 14066.

Я считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Согласно указу, такая ставка пошлин будет применяться к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

Данная мера касается импорта из Индии товаров, имеющих связь с российской нефтью.

Если Правительство Российской Федерации или иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего приказа, предпримет значительные меры для разрешения чрезвычайной ситуации в стране, описанной в разделе 1 настоящего приказа, и достигнет достаточной согласованности с Соединенными Штатами по национальной безопасности, внешней политике и экономике, я могу внести дополнительные изменения в этот приказ, — отметил Трамп.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на товары из ЕС
Donald Trump
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными — в чем дело
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия решила бросить вызов Трампу ради нефти РФ
СМИ утверждают, что Индия не испугалась угроз Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?