Суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными — в чем дело

Торговый суд США заблокировал подавляющее большинство введенных президентом Дональдом Трампом глобальных пошлин, признав незаконными.
Главные тезисы
- Торговый суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными, введенными без надлежащих полномочий.
- Решение суда может повлиять на триллионы долларов в мировой торговле и уже вызвало волну обсуждений.
- Распоряжение касается тарифов на товары из Китая, Мексики и Канады, которые были признаны незаконными.
Глобальные тарифы Трампа признаны незаконными
Соответствующее решение единогласно приняла коллегия из трех судей международной торговли США на Манхэттене 28 мая.
По судейскому вердикту, администрации Трампа дали 10 дней на "исполнение" распоряжения. Вместе с тем не были даны никакие конкретные указания относительно шагов, которые она должна предпринять для отмены тарифов.
Распоряжение касается глобального фиксированного тарифа Трампа, повышенных ставок для Китая и других стран, а также связанных с фентанилом пошлин для Китая, Канады и Мексики.
Отмечается, что другие тарифы, установленные разными полномочиями, как так называемые сборы по "Разделу 232" и "Разделу 301", остаются неизменными (они включают тарифы на сталь, алюминий и автомобили).
Министерство юстиции США уже подало апелляцию в Апелляционный суд Федерального округа Штатов.
Как обращают внимание западные медиа, Верховный суд США может иметь "последнее слово" по делу о высоких ставках, которое может повлиять на триллионы долларов в мировой торговле.
В настоящее время постановление блокирует тарифы, если не будет от апелляционного суда с разрешением администрации Трампа возобновить пошлины во время судебного разбирательства.
Фьючерсы на фондовые индексы США подскочили после такого решения суда, контракты на индекс Nasdaq 100 выросли на 2,1%.
Судьи отклонили аргумент правительства Штатов о том, что Трамп имел полномочия в одностороннем порядке вводить тарифы в соответствии с законом, направленным на финансовые операции во время чрезвычайных ситуаций в стране.
Вердикт был так называемым "суммарным решением", что означало окончательную победу истцов в суде низшей инстанции без необходимости судебного разбирательства, обращает внимание Bloomberg.
Между тем судьи заявили, что во время слушаний адвокаты Трампа заявили, что намерение заключалось в том, чтобы "давить" на другие страны, чтобы они заключили лучшие соглашения.
Спикер Белого дома Куш Десаи, реагируя на вердикт, заявил, что "неизбранные судьи не должны решать, как должным образом поступать в чрезвычайной ситуации".
В конце концов, коллегия судей пришла к выводу, что начальный исполнительный указ Трампа, объявивший глобальные пошлины, и дальнейший приказ о дополнительном собрании из ответных стран — превышали полномочия президента США по закону о чрезвычайных ситуациях.
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