Суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными — в чем дело

Глобальные тарифы Трампа признаны незаконными

Соответствующее решение единогласно приняла коллегия из трех судей международной торговли США на Манхэттене 28 мая.

По судейскому вердикту, администрации Трампа дали 10 дней на "исполнение" распоряжения. Вместе с тем не были даны никакие конкретные указания относительно шагов, которые она должна предпринять для отмены тарифов.

Распоряжение касается глобального фиксированного тарифа Трампа, повышенных ставок для Китая и других стран, а также связанных с фентанилом пошлин для Китая, Канады и Мексики.

То есть судьи назвали недействительными указы Трампа, в частности, о введении 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, 20% тарифы на китайский импорт, 10% пошлины на импорт всех торговых партнеров Штатов, были отменены "взаимные" пошлины от 20% до 50% на продукцию из 90 стран. Поделиться

Отмечается, что другие тарифы, установленные разными полномочиями, как так называемые сборы по "Разделу 232" и "Разделу 301", остаются неизменными (они включают тарифы на сталь, алюминий и автомобили).

Министерство юстиции США уже подало апелляцию в Апелляционный суд Федерального округа Штатов.

Как обращают внимание западные медиа, Верховный суд США может иметь "последнее слово" по делу о высоких ставках, которое может повлиять на триллионы долларов в мировой торговле.

В настоящее время постановление блокирует тарифы, если не будет от апелляционного суда с разрешением администрации Трампа возобновить пошлины во время судебного разбирательства.

Фьючерсы на фондовые индексы США подскочили после такого решения суда, контракты на индекс Nasdaq 100 выросли на 2,1%.

Также Bloomberg пишет, что доллар укрепился, а иена упала. Поделиться

Судьи отклонили аргумент правительства Штатов о том, что Трамп имел полномочия в одностороннем порядке вводить тарифы в соответствии с законом, направленным на финансовые операции во время чрезвычайных ситуаций в стране.

Вердикт был так называемым "суммарным решением", что означало окончательную победу истцов в суде низшей инстанции без необходимости судебного разбирательства, обращает внимание Bloomberg.

Между тем судьи заявили, что во время слушаний адвокаты Трампа заявили, что намерение заключалось в том, чтобы "давить" на другие страны, чтобы они заключили лучшие соглашения.

Аргумент правительства по "давлению" фактически признает, что прямое влияние тарифов на конкретную страну состоит в том, чтобы просто обременить страны, на которые они направлены, — написала группа, в состав которой входят один судья, назначенный Трампом, один судья, назначенный Бараком Обамой и один — Рональдом Рейганом. Поделиться

Спикер Белого дома Куш Десаи, реагируя на вердикт, заявил, что "неизбранные судьи не должны решать, как должным образом поступать в чрезвычайной ситуации".