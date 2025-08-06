Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти

The White House
Трамп
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Президент США Дональд Трамп підписав 6 серпня указ про запровадження додаткового мита у 25% на товари з Індії.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп ухвалив указ про запровадження додаткового мита на товари з Індії на 25% через закупівлю російської нафти.
  • Причиною введення нових мит є імпорт нафти з Російської Федерації через Індію, що вразило адміністрацію США.
  • Указ Трампа стосується товарів, пов'язаних із російською нафтою, і має вплинути на торговельні відносини між країнами.

США вводять нові мита на товари з Індії

У Білому домі заявили, що додаткові тарифи проти Індії запроваджено через її закупівлю російської нафти.

У відомстві додали, що адміністрація може запровадити подібні мита й щодо інших країн, які імпортують російську нафту.

У відповідному указі наводяться слова Трампа щодо вирішення надзвичайної ситуації національного масштабу, описаної у Виконавчому розпорядженні 14066.

Я вважаю необхідним та доцільним запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.

Якщо Уряд Російської Федерації або іноземної держави, на яку поширюється дія цього наказу, вживе значних заходів для вирішення надзвичайної ситуації в країні, описаної в розділі 1 цього наказу, та досягне достатньої узгодженості зі Сполученими Штатами з питань національної безпеки, зовнішньої політики та економіки, я можу внести додаткові зміни до цього наказу, — зазначив Трамп.

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