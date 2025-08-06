Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав 6 серпня указ про запровадження додаткового мита у 25% на товари з Індії.

США вводять нові мита на товари з Індії

У Білому домі заявили, що додаткові тарифи проти Індії запроваджено через її закупівлю російської нафти.

У відомстві додали, що адміністрація може запровадити подібні мита й щодо інших країн, які імпортують російську нафту.

У відповідному указі наводяться слова Трампа щодо вирішення надзвичайної ситуації національного масштабу, описаної у Виконавчому розпорядженні 14066.

Я вважаю необхідним та доцільним запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації. Дональд Трамп Президент США

Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.