Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав 6 серпня указ про запровадження додаткового мита у 25% на товари з Індії.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп ухвалив указ про запровадження додаткового мита на товари з Індії на 25% через закупівлю російської нафти.
- Причиною введення нових мит є імпорт нафти з Російської Федерації через Індію, що вразило адміністрацію США.
- Указ Трампа стосується товарів, пов'язаних із російською нафтою, і має вплинути на торговельні відносини між країнами.
США вводять нові мита на товари з Індії
У Білому домі заявили, що додаткові тарифи проти Індії запроваджено через її закупівлю російської нафти.
У відомстві додали, що адміністрація може запровадити подібні мита й щодо інших країн, які імпортують російську нафту.
У відповідному указі наводяться слова Трампа щодо вирішення надзвичайної ситуації національного масштабу, описаної у Виконавчому розпорядженні 14066.
Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.
Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.
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