"Вкрай сумно". Індія відреагувала на нові тарифи Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

"Вкрай сумно". Індія відреагувала на нові тарифи Трампа

нафта
Джерело:  online.ua

Індія 6 серпня відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.

Головні тези:

  • Індія виправдовує свою купівлю російської нафти перед Трампом як необхідну для забезпечення енергетичної безпеки своїх громадян.
  • Країна вважає дії США щодо введення нових тарифів вкрай сумними та необґрунтованими.
  • Індія вказує на те, що покупка російської нафти є також практикою інших країн у власних національних інтересах.

Індія виправдовується перед Трампом за російську нафту

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Індії.

У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.

Наш імпорт заснований на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда жителів Індії.

Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".

Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.

В указі такий крок обґрунтовано тим, що Індія купує у Росії, яка становить загрозу для національної безпеки США, нафту.

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