"Вкрай сумно". Індія відреагувала на нові тарифи Трампа

Індія 6 серпня відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.

Індія виправдовується перед Трампом за російську нафту

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Індії.

У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.

Наш імпорт заснований на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда жителів Індії. Поширити

Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".

Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.