"Вкрай сумно". Індія відреагувала на нові тарифи Трампа

Індія 6 серпня відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.
Головні тези:
- Індія виправдовує свою купівлю російської нафти перед Трампом як необхідну для забезпечення енергетичної безпеки своїх громадян.
- Країна вважає дії США щодо введення нових тарифів вкрай сумними та необґрунтованими.
- Індія вказує на те, що покупка російської нафти є також практикою інших країн у власних національних інтересах.
Індія виправдовується перед Трампом за російську нафту
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Індії.
У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.
Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".
Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.
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