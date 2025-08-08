Индия отложила переговоры о военных контрактах со США на фоне пошлин Трампа
Источник:  Reuters

Индия поставила на паузу переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Это первая конкретная реакция Дели на действия Дональда Трампа.

  • Индия приостановила переговоры о военных контрактах с США в ответ на пошлины Трампа и санкции за покупку российской нефти.
  • Министр обороны Индии отменил поездку в Вашингтон, где планировалось объявление о новых закупках вооружений.
  • Хотя крупные сделки с США отложены, сотрудничество в области разведки и учений между странами продолжается.

Индия отреагировала на новые пошлины Трампа

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена.

Трамп 6 августа ввел дополнительные 25% тарифов на индийские товары. Причиной стали закупки Индией российской нефти, финансирующие войну против Украины.

Общий размер таможенных пошлин на индийский экспорт достиг 50% — одного из самых высоких среди торговых партнеров США. Индия пока предпочитает считать такое давление "несправедливым".

По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Соглашение по самолетам оценивалось в 3,6 млрд долл. и находилось на финальной стадии.

Несмотря на паузу, письменных предписаний о полной отмене соглашений не было. Это означает, что Дели может оперативно пересмотреть решение при изменении условий.

Хотя крупные закупки отложены, другие элементы оборонного сотрудничества между странами продолжаются. В частности, обмен разведданными и совместные учения остаются в силе.

Индия остается самым крупным импортером вооружений после Саудовской Аравии. В последние годы она сдвигает фокус из России в сторону США, Франции и Израиля, но полностью отказаться от российского оружия не планирует.

Между тем, Россия предлагает Индии новые оборонные технологии, в частности систему ПВО С-500. Дели пока не заинтересован в новых закупках, но полностью прекратить военное сотрудничество с Москвой не хочет.

В июле Россия поставляла в Индию около 1,7 млн баррелей в день. Однако сейчас государственные индийские НПЗ снижают объемы спотовых закупок в ожидании официальной позиции Нью-Дели. Что будут делать частные переработчики пока неясно.

Цены на нефть резко снизились в начале августа. Это произошло после решения Трампа наказать Индию за помощь Москве в войне против Украины. Нефть показала самый плохой результат с 2021 года. Цена на нефть марки Brent упала до 66 долларов за баррель.

