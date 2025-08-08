Индия отложила переговоры о военных контрактах со США на фоне пошлин Трампа

Индия поставила на паузу переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Это первая конкретная реакция Дели на действия Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Индия приостановила переговоры о военных контрактах с США в ответ на пошлины Трампа и санкции за покупку российской нефти.
- Министр обороны Индии отменил поездку в Вашингтон, где планировалось объявление о новых закупках вооружений.
- Хотя крупные сделки с США отложены, сотрудничество в области разведки и учений между странами продолжается.
Индия отреагировала на новые пошлины Трампа
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена.
Трамп 6 августа ввел дополнительные 25% тарифов на индийские товары. Причиной стали закупки Индией российской нефти, финансирующие войну против Украины.
Общий размер таможенных пошлин на индийский экспорт достиг 50% — одного из самых высоких среди торговых партнеров США. Индия пока предпочитает считать такое давление "несправедливым".
По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Соглашение по самолетам оценивалось в 3,6 млрд долл. и находилось на финальной стадии.
Несмотря на паузу, письменных предписаний о полной отмене соглашений не было. Это означает, что Дели может оперативно пересмотреть решение при изменении условий.
Индия остается самым крупным импортером вооружений после Саудовской Аравии. В последние годы она сдвигает фокус из России в сторону США, Франции и Израиля, но полностью отказаться от российского оружия не планирует.
Между тем, Россия предлагает Индии новые оборонные технологии, в частности систему ПВО С-500. Дели пока не заинтересован в новых закупках, но полностью прекратить военное сотрудничество с Москвой не хочет.
В июле Россия поставляла в Индию около 1,7 млн баррелей в день. Однако сейчас государственные индийские НПЗ снижают объемы спотовых закупок в ожидании официальной позиции Нью-Дели. Что будут делать частные переработчики пока неясно.
