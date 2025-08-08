Індія відклала переговори про військові контракти зі США на тлі мит Трампа
Індія відклала переговори про військові контракти зі США на тлі мит Трампа

Індія
Джерело:  Reuters

Індія поставила на павзу переговори про військові контракти зі США після санкцій за купівлю російської нафти. Це перша конкретна реакція Делі на дії Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Індія відклала переговори про військові контракти зі США після введення мит Трампом через санкції за купівлю російської нафти.
  • Введення додаткових тарифів на індійські товари спричинило паузу у переговорах щодо закупівлі бойової техніки зі США.
  • Індія залишається найбільшим імпортером озброєнь, активно розширюючи співпрацю з США, Францією та Ізраїлем, але не планує повністю відмовитися від російської зброї.

Індія відреагувала на нові мита Трампа

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх мав вирушити до Вашингтона з офіційним візитом. Очікувалося, що там буде оголошено про нові закупівлі, але поїздку скасовано.

Трамп 6 серпня ввів додаткові 25% тарифів на індійські товари. Причиною стали закупівлі Індією російської нафти, які фінансують війну проти України.

Загальний розмір мит на індійський експорт сягнув 50% — одного з найвищих серед торговельних партнерів США. Індія поки воліє вважати такий тиск "несправедливим".

За даними джерел, обговорення закупівлі бойових машин Stryker, ракет Javelin і шести літаків-розвідників Boeing P8I призупинено. Угода щодо літаків оцінювалася в 3,6 млрд дол і перебувала на фінальній стадії.

Попри паузу, письмових розпоряджень про повне скасування угод не було. Це означає, що Делі може оперативно переглянути рішення у разі зміни умов.

Хоча великі закупівлі відкладено, інші елементи оборонного співробітництва між країнами тривають. Зокрема обмін розвідданими та спільні навчання залишаються чинними.

Індія залишається найбільшим імпортером озброєнь після Саудівської Аравії. Останніми роками вона зміщує фокус з Росії в бік США, Франції та Ізраїлю, але повністю відмовитися від російської зброї не планує.

Тим часом Росія пропонує Індії нові оборонні технології, зокрема систему ППО С-500. Делі поки що не зацікавлений у нових закупівлях, але повністю припинити військову співпрацю з Москвою не хоче.

У липні Росія постачала до Індії близько 1,7 млн барелів на день. Однак зараз державні індійські НПЗ знижують обсяги спотових закупівель в очікуванні офіційної позиції Нью-Делі. Що робитимуть приватні переробники — поки неясно.

Ціни на нафту різко знизилися на початку серпня. Це сталося після рішення Трампа покарати Індію за допомогу Москві у війні проти України. Нафта показала найгірший результат з 2021 року. Ціна на нафту марки Brent впала до 66 доларів за барель.

