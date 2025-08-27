США мощно отомстили Индии за покупку российской нефти

Американский лидер Дональд Трамп ввел жесткую 50% пошлину на индийские товары, чтобы поквитаться со страной за покупку российской нефти. Таким образом, президент США нарушил усилия Вашингтона по налаживанию более тесных связей с Нью-Дели, которые длились десятилетия.
Главные тезисы
- Трамп решился на тотальный разворот относительно Индии ради помощи Украине.
- Нью-Дели до сих пор защищает свои отношения с Россией и называет действия США "несправедливыми".
Трамп принял жесткое решение по Индии
Журналисты обращают внимание на то, что новые пошлины, которые сейчас самые высокие в Азии, фактически удвоили существующую 25% пошлину на индийский экспорт.
Кроме того, указано, что сборы в целом охватят более 55% поставляемых в США товаров — крупнейшего рынка Индии.
По словам экономистов, они в первую очередь ударят по трудоемким отраслям, например текстильной промышленности и ювелирному производству.
Эксперты обращают внимание на то, что сверхвысокие пошлины существенно снижают конкурентоспособность индийского экспорта по сравнению с такими конкурентами, как Китай и Вьетнам.
Новое жесткое решение Трампа фактически усугубляет отношения между Индией и США.
Это свидетельствует о полном развороте в стратегии Белого дома, которая в течение многих лет заключалась в привлечении Индии как противовеса Китаю.
