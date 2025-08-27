Американский лидер Дональд Трамп ввел жесткую 50% пошлину на индийские товары, чтобы поквитаться со страной за покупку российской нефти. Таким образом, президент США нарушил усилия Вашингтона по налаживанию более тесных связей с Нью-Дели, которые длились десятилетия.

Трамп принял жесткое решение по Индии

Журналисты обращают внимание на то, что новые пошлины, которые сейчас самые высокие в Азии, фактически удвоили существующую 25% пошлину на индийский экспорт.

Кроме того, указано, что сборы в целом охватят более 55% поставляемых в США товаров — крупнейшего рынка Индии.

По словам экономистов, они в первую очередь ударят по трудоемким отраслям, например текстильной промышленности и ювелирному производству.

Ключевые экспортные товары, такие как электроника и фармацевтические препараты, освобождены от таможенной пошлины, которую на данный момент лишает Apple Inc. от необходимости вкладывать значительные средства в строительство нового завода в Индии. Поделиться

Эксперты обращают внимание на то, что сверхвысокие пошлины существенно снижают конкурентоспособность индийского экспорта по сравнению с такими конкурентами, как Китай и Вьетнам.

Новое жесткое решение Трампа фактически усугубляет отношения между Индией и США.

Это свидетельствует о полном развороте в стратегии Белого дома, которая в течение многих лет заключалась в привлечении Индии как противовеса Китаю.