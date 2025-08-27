Мінфін США дозволив обмежений імпорт діамантів російського походження

Російські діаманти частково вивели з-під санкцій США

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті Міністерства фінансів.

Нова ліцензія за підписом директора Офісу контролю за іноземними активами Бредлі Сміта дозволяє імпорт «неіндустріальних діамантів» вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року, та вагою 0,5 карата, що були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.

Водночас імпорт інших діамантів російського походження залишається забороненим, а операції з особами, які перебувають під санкціями, не дозволяються.

Ліцензія діятиме до 1 вересня 2026 року.

При цьому в документі наголошується, що «нічого в цій загальній ліцензії не звільняє жодну особу від дотримання інших федеральних законів чи вимог інших федеральних органів».