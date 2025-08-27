Мінфін США дозволив обмежений імпорт діамантів російського походження

Міністерство фінансів США дозволило обмежений імпорт певних категорій діамантів російського походження, заборонених раніше указом президента Джо Байдена.
Головні тези:
- Рішення Мінфіну США дозволити обмежений імпорт російських діамантів викликало обговорення у міжнародних фінансових колах.
- Нова ліцензія дозволяє імпорт неіндустріальних діамантів певної ваги, які покинули Росію до певних дат, зберігаючи при цьому обмеження на інші категорії каменів.
- Документ легалізує обіг «старих» російських діамантів, але не дозволяє імпортувати нові, що походять безпосередньо з Росії.
Російські діаманти частково вивели з-під санкцій США
Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті Міністерства фінансів.
Нова ліцензія за підписом директора Офісу контролю за іноземними активами Бредлі Сміта дозволяє імпорт «неіндустріальних діамантів» вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року, та вагою 0,5 карата, що були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.
Водночас імпорт інших діамантів російського походження залишається забороненим, а операції з особами, які перебувають під санкціями, не дозволяються.
Ліцензія діятиме до 1 вересня 2026 року.
При цьому в документі наголошується, що «нічого в цій загальній ліцензії не звільняє жодну особу від дотримання інших федеральних законів чи вимог інших федеральних органів».
