США тимчасово зняли санкції з транзакцій РФ перед зустріччю Трампа і Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

США тимчасово зняли санкції з транзакцій РФ перед зустріччю Трампа і Путіна

США
Джерело:  AP News

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка тимчасово скасовує санкції, щоб дозволити Росії витратити гроші в США на підтримку саміту нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, який відбудеться 15 серпня.

Головні тези:

  • Міністерство фінансів США видало ліцензію для тимчасового зняття санкцій з транзакцій РФ перед самітом між Трампом і Путіним.
  • Ліцензія дозволяє російському уряду витрачати гроші в США на підтримку саміту та платежі, пов'язані зі зустріччю.
  • Трамп вказав свої цілі на саміті з Путіним - досягнення перемир'я та можливість укладення повного мирного договору.

США тимчасово зняли санкції з транзакцій РФ

Ліцензія, яка закінчується 20 серпня, через п'ять днів після саміту, дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.

Ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".

У повідомленні Міністерства фінансів від середи, 13 серпня, не вказано, які конкретно операції будуть дозволені.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

