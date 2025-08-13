Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка тимчасово скасовує санкції, щоб дозволити Росії витратити гроші в США на підтримку саміту нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, який відбудеться 15 серпня.
Головні тези:
- Міністерство фінансів США видало ліцензію для тимчасового зняття санкцій з транзакцій РФ перед самітом між Трампом і Путіним.
- Ліцензія дозволяє російському уряду витрачати гроші в США на підтримку саміту та платежі, пов'язані зі зустріччю.
- Трамп вказав свої цілі на саміті з Путіним - досягнення перемир'я та можливість укладення повного мирного договору.
США тимчасово зняли санкції з транзакцій РФ
Ліцензія, яка закінчується 20 серпня, через п'ять днів після саміту, дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.
Ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".
У повідомленні Міністерства фінансів від середи, 13 серпня, не вказано, які конкретно операції будуть дозволені.
