США временно сняли санкции с транзакций РФ перед встречей Трампа и Путина
США временно сняли санкции с транзакций РФ перед встречей Трампа и Путина

США
Источник:  AP News

Министерство финансов США выдало лицензию, временно отменяющую санкции, чтобы позволить России потратить деньги в США в поддержку саммита нелегитимного президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоится 15 августа.

США временно сняли санкции по транзакциям РФ

Лицензия, истекающая 20 августа, через пять дней после саммита, позволяет российскому правительству тратить, а американским компаниям и другим субъектам принимать платежи, связанные с саммитом, которые в противном случае могли бы быть запрещены санкциями США.

Лицензия разрешает платежи, "обычно побочные и необходимые для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации".

В сообщении Министерства финансов со среды, 13 августа, не указано, какие конкретно сделки будут разрешены.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

