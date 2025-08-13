Министерство финансов США выдало лицензию, временно отменяющую санкции, чтобы позволить России потратить деньги в США в поддержку саммита нелегитимного президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоится 15 августа.

США временно сняли санкции по транзакциям РФ

Лицензия, истекающая 20 августа, через пять дней после саммита, позволяет российскому правительству тратить, а американским компаниям и другим субъектам принимать платежи, связанные с саммитом, которые в противном случае могли бы быть запрещены санкциями США.

Лицензия разрешает платежи, "обычно побочные и необходимые для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации".

В сообщении Министерства финансов со среды, 13 августа, не указано, какие конкретно сделки будут разрешены.