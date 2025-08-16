Нові санкції проти Росії. Що вирішив Трамп

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці чітко дав зрозуміти, що поки не буде вводити енергетичні санкції проти Росії, якими погрожував Кремлю. Однак він додав, що це рішення може незабаром змінитися.
Головні тези:
- Трамп заявив, що “через 2-3 тижні" готовий буде знову обміркувати доцільність введення санкцій проти РФ.
- Також він оголосив угоду з Путіним щодо обміну територіями між Україною та Росією, закликавши Зеленського прийняти ці цинічні вимоги.
Путін знову зміг уникнути санкцій
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, як він наразі оцінює можливість введення нових енергетичних санкцій проти Росії після того, що відбулось на переговорах з Путіним.
Що важливо розуміти, Трамп уже офіційно визнав, що вони з Путіним домовилися про обмін територіями між Україною та Росією, "Зеленський має це прийняти".
Окрім того, очільник Білого дому анонсував нові переговори з російським диктатором, які, ймовірно, відбудуться в Москві.
Також Трамп готовий брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-