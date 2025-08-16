Нові санкції проти Росії. Що вирішив Трамп

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці чітко дав зрозуміти, що поки не буде вводити енергетичні санкції проти Росії, якими погрожував Кремлю. Однак він додав, що це рішення може незабаром змінитися.

Путін знову зміг уникнути санкцій

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, як він наразі оцінює можливість введення нових енергетичних санкцій проти Росії після того, що відбулось на переговорах з Путіним.

Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що я не маю про це думати. Точніше, я можливо повинен буду про це подумати через 2-3 тижні, але зараз ми не маємо про це думати. Зустріч пройшла дуже добре. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, Трамп уже офіційно визнав, що вони з Путіним домовилися про обмін територіями між Україною та Росією, "Зеленський має це прийняти".

Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні". Дональд Трамп Президент США

Окрім того, очільник Білого дому анонсував нові переговори з російським диктатором, які, ймовірно, відбудуться в Москві.