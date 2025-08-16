Нові санкції проти Росії. Що вирішив Трамп
Нові санкції проти Росії. Що вирішив Трамп

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці чітко дав зрозуміти, що поки не буде вводити енергетичні санкції проти Росії, якими погрожував Кремлю. Однак він додав, що це рішення може незабаром змінитися.

  • Трамп заявив, що “через 2-3 тижні" готовий буде знову обміркувати доцільність введення санкцій проти РФ.
  • Також він оголосив угоду з Путіним щодо обміну територіями між Україною та Росією, закликавши Зеленського прийняти ці цинічні вимоги.

Путін знову зміг уникнути санкцій

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, як він наразі оцінює можливість введення нових енергетичних санкцій проти Росії після того, що відбулось на переговорах з Путіним.

Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що я не маю про це думати. Точніше, я можливо повинен буду про це подумати через 2-3 тижні, але зараз ми не маємо про це думати. Зустріч пройшла дуже добре.

Що важливо розуміти, Трамп уже офіційно визнав, що вони з Путіним домовилися про обмін територіями між Україною та Росією, "Зеленський має це прийняти".

Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні".

Окрім того, очільник Білого дому анонсував нові переговори з російським диктатором, які, ймовірно, відбудуться в Москві.

Також Трамп готовий брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним

