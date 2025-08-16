"Рішення за ним". Трамп звернувся до Зеленського після переговорів з Путіним

Президент Дональд Трамп офіційно підтвердив, що досяг з російським диктатором Володимиром Путіним принципової домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією. Попри це, очільник Білого дому припустив, що український лідер Володимир Зеленський відмовиться від такої угоди.

Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним

Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яким вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту (Володимиру — ред.) Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними. Дональд Трамп Президент США

Однак згодом очільник Білого дому кілька разів цинічно повторив, що тепер головне питання — щоби Україна прийняла ті домовленості яких він досяг із Путіним.

За його словами, нібито повинен відбутися обмін територіями, внаслідок якого Росія отримає частину української території, а Україна має отримати безпекові гарантії, які не будуть пов'язані з НАТО.

Про які території йдеться — Трамп досі не уточнив.

Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні", — зазначив президент США. Поширити

Очільник Білого дому оцінив можливість укладення угоди як "50 на 50" та окремо уточнив, який сигнал він надішле Володимиру Зеленському під час розмови з ним: