Трамп та офіційна делегація США прибули на Аляску — що відомо

Президентський літак з главою Американської держави Дональдом Трампом на борту прибув на Аляску, де має відбутися його зустріч з російським очільником Путіним та обговорення шляхів для припинення війни в Україні.

Трамп вже прибув на Аляску

На аеродромі, куди прибув американський Борт №1 встановили п’єдестал з червоною доріжкою на з надписом Alaska 2025.

Очікується, що заходи, пов’язані із самітом за участі президента США Дональда Трампа та російського очільника Путіна розпочнуться об 11-й за місцевим часом (о 22-й за Києвом).

Президента США супроводжує офіційна делегація, до складу якої увійшли:

держсекретар Марко Рубіо,

міністр фінансів США Скотт Бессент,

міністр торгівлі Говард Лутнік,

спеціальний посланник Стів Віткофф,

прессекретар Керолайн Левітт,

директор ЦРУ Джон Реткліфф,

керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Ден Скавіно.

Російська сторона також буде представлена в розширеному складі.

Зустріч Путіна та Трампа пройде у форматі "три на три", а не "сам на один", за участю міністрів, повідомляє Білий дім.

Президент США Дональд Трамп заявив, що основна мета його зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю — підготувати тристоронню зустріч, в тому числі з Президентом України, для прийняття рішень щодо завершення бойових дій в Україні.