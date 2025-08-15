Трамп и официальная делегация США прибыли на Аляску — что известно

Президентский самолет с главой Американского государства Дональдом Трампом на борту прибыл на Аляску, где состоится его встреча с российским главой Путиным и обсуждение путей для прекращения войны в Украине.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным в формате "три на три".
- Официальная делегация из США включает госсекретаря, министра финансов, министра торговли, специального посланника, пресс-секретаря, директора ЦРУ и других высокопоставленных чиновников.
Трамп уже прибыл на Аляску
На аэродроме, куда прибыл американский Борт №1, установили пьедестал с красной дорожкой с надписью Alaska 2025.
Ожидается, что мероприятия, связанные с саммитом при участии президента США Дональда Трампа и российского главы Путина начнутся в 11 по местному времени (в 22 по Киеву).
Президенту США сопровождает официальная делегация, в состав которой вошли:
госсекретарь Марко Рубио,
министр финансов США Скотт Бессент,
министр торговли Говард Лутник,
специальный посланник Стив Виткофф,
пресс-секретарь Кэролайн Левитт,
директор ЦРУ Джон Рэтклифф,
руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.
Российская сторона также будет представлена в расширенном составе.
Встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три", а не "один на один", с участием министров, сообщает Белый дом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что основная цель его встречи с Путиным на Аляске в пятницу — подготовить трехстороннюю встречу, в том числе с Президентом Украины, для принятия решений по завершению боевых действий в Украине.