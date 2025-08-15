Трамп и официальная делегация США прибыли на Аляску — что известно

Президентский самолет с главой Американского государства Дональдом Трампом на борту прибыл на Аляску, где состоится его встреча с российским главой Путиным и обсуждение путей для прекращения войны в Украине.

На аэродроме, куда прибыл американский Борт №1, установили пьедестал с красной дорожкой с надписью Alaska 2025.

Ожидается, что мероприятия, связанные с саммитом при участии президента США Дональда Трампа и российского главы Путина начнутся в 11 по местному времени (в 22 по Киеву).

Президенту США сопровождает официальная делегация, в состав которой вошли:

госсекретарь Марко Рубио,

министр финансов США Скотт Бессент,

министр торговли Говард Лутник,

специальный посланник Стив Виткофф,

пресс-секретарь Кэролайн Левитт,

директор ЦРУ Джон Рэтклифф,

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.

Российская сторона также будет представлена в расширенном составе.

Встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три", а не "один на один", с участием министров, сообщает Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что основная цель его встречи с Путиным на Аляске в пятницу — подготовить трехстороннюю встречу, в том числе с Президентом Украины, для принятия решений по завершению боевых действий в Украине.