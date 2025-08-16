"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент Дональд Трамп официально подтвердил, что достиг с российским диктатором Владимиром Путиным принципиальной договоренности, по которой должен состояться "обмен территориями" между Украиной и Россией. Несмотря на это, глава Белого дома предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский откажется от такого соглашения.

Главные тезисы

  • Трамп фактически признал, что согласился на требования и предложения Путина.
  • Президент США хочет, чтобы Россия получила часть украинских территорий в обмен на “мир”.

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Я позвоню в НАТО чуть позже. Я позвоню разным людям, которым сочту нужным. И, конечно, я позвоню президенту (Владимиру — ред.) Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В конце концов решение за ними.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако впоследствии глава Белого дома несколько раз цинично повторил, что теперь главный вопрос — чтобы Украина приняла те договоренности, которые он достиг с Путиным.

По его словам, якобы должен состояться обмен территориями, в результате которого Россия получит часть украинской территории, а Украина должна получить гарантии безопасности, которые не будут связаны с НАТО.

О каких территориях идет речь — Трамп до сих пор не уточнил.

Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам, по сути, договорились, очень договорились… Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут "нет", — отметил президент США.

Глава Белого дома оценил возможность заключения соглашения как "50 на 50" и отдельно уточнил, какой сигнал он отправит Владимиру Зеленскому во время разговора с ним:

Согласитесь на сделку. Вы должны заключить соглашение. Россия — это большая сила. Они (украинцы — ред.) нет, хотя у них очень хорошие солдаты и хорошее оружие, которое мы предоставили, — цинично заявил Трамп.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. Украина надеется на сильную позицию США — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и официальная делегация США прибыли на Аляску — что известно
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Путин встретились в Анкоридже — первые подробности
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?