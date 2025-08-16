"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент Дональд Трамп официально подтвердил, что достиг с российским диктатором Владимиром Путиным принципиальной договоренности, по которой должен состояться "обмен территориями" между Украиной и Россией. Несмотря на это, глава Белого дома предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский откажется от такого соглашения.
Главные тезисы
- Трамп фактически признал, что согласился на требования и предложения Путина.
- Президент США хочет, чтобы Россия получила часть украинских территорий в обмен на “мир”.
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Однако впоследствии глава Белого дома несколько раз цинично повторил, что теперь главный вопрос — чтобы Украина приняла те договоренности, которые он достиг с Путиным.
По его словам, якобы должен состояться обмен территориями, в результате которого Россия получит часть украинской территории, а Украина должна получить гарантии безопасности, которые не будут связаны с НАТО.
О каких территориях идет речь — Трамп до сих пор не уточнил.
Глава Белого дома оценил возможность заключения соглашения как "50 на 50" и отдельно уточнил, какой сигнал он отправит Владимиру Зеленскому во время разговора с ним:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-