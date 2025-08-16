"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент Дональд Трамп официально подтвердил, что достиг с российским диктатором Владимиром Путиным принципиальной договоренности, по которой должен состояться "обмен территориями" между Украиной и Россией. Несмотря на это, глава Белого дома предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский откажется от такого соглашения.

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Я позвоню в НАТО чуть позже. Я позвоню разным людям, которым сочту нужным. И, конечно, я позвоню президенту (Владимиру — ред.) Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В конце концов решение за ними. Дональд Трамп Президент США

Однако впоследствии глава Белого дома несколько раз цинично повторил, что теперь главный вопрос — чтобы Украина приняла те договоренности, которые он достиг с Путиным.

По его словам, якобы должен состояться обмен территориями, в результате которого Россия получит часть украинской территории, а Украина должна получить гарантии безопасности, которые не будут связаны с НАТО.

О каких территориях идет речь — Трамп до сих пор не уточнил.

Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам, по сути, договорились, очень договорились… Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут "нет", — отметил президент США. Поделиться

Глава Белого дома оценил возможность заключения соглашения как "50 на 50" и отдельно уточнил, какой сигнал он отправит Владимиру Зеленскому во время разговора с ним: