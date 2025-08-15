Встреча Трампа и Путина. Украина надеется на сильную позицию США — Зеленский
Встреча Трампа и Путина. Украина надеется на сильную позицию США — Зеленский

Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов, что она готова прекратить войну в Украине.

Украина надеется на сильную позицию США

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов по подготовке встречи на Аляске о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, 15 августа попавших под российские атаки.

Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина — сознательные российские удары. Война продолжается.

Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовящемся подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень многое говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.

Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне учитывают американскую силу. Именно в силу.

