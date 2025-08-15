Встреча Трампа и Путина. Украина надеется на сильную позицию США — Зеленский

Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов, что она готова прекратить войну в Украине.
Главные тезисы
- Украина надеется на сильную позицию США в ходе встречи Трампа и Путина для завершения войны в стране.
- Российские оккупанты продолжают убийства гражданских, не демонстрируя готовности к мирному урегулированию конфликта.
- Президент Зеленский подчеркнул важность честного окончания войны и готовность работать для достижения мира.
Украина надеется на сильную позицию США
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов по подготовке встречи на Аляске о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, 15 августа попавших под российские атаки.
Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовящемся подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень многое говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-