Встреча Трампа и Путина. Украина надеется на сильную позицию США — Зеленский

Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов, что она готова прекратить войну в Украине.

Украина надеется на сильную позицию США

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов по подготовке встречи на Аляске о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, 15 августа попавших под российские атаки.

Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина — сознательные российские удары. Война продолжается. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовящемся подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень многое говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.